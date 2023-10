Napoli, Gratteri: "Dalla città mi aspetto denunce, spero che io e il mio ufficio siamo credibili"

“Dalla città mi aspetto denunce, spero di essere credibile, che lo sia il mio ufficio al punto tale da ricevere più denunce di quale sono oggi. Perché delinquere non conviene".E' quanto ha detto il Procuratore Nicola Gratteri, a margine del suo insediamento alla Procura di Napoli, in un'affollatissima Sala Arengario.“Ho lasciato la Calabria dove migliaia di cittadini hanno ritrovato la fiducia nella giustizia", ha aggiunto, per poi promettere il suo impegno anche su problemi apparentemente minori: "Nella mia testa far rimuovere un cancello abusivo è importante quanto un'indagine di mafia. Se risolvo il cancello abusivo oggi, l'anno prossimo magari ho evitato un omicidio".