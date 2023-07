Napoli, Teatro S. Carlo: la Regione si è astenuta sulla nomina di Carlo Fuortes a soprintendente

Il Rappresentante della Regione Campania all'interno del Consiglio di Indirizzo del Teatro San Carlo di Napoli, Riccardo Realfonzo, ha verbalizzato i motivi che oggi lo hanno spinto ad astenersi riguardo alla proposta di nominare l'ex ad della Rai, Carlo Fuortes, in qualità di soprintendente dell'istituzione teatrale partenopea.La proposta è stata avanzata dal Sindaco di Napoli e Presidente del Consiglio di Indirizzo del Teatro, Gaetano Manfredi.Secondo quanto riferisce Palazzo Santa Lucia in una nota, aprendo la dichiarazione, Realfonzo ha esternato il suo "apprezzamento per le qualità professionali di cui Carlo Fuortes ha ampiamente dato prova nel suo lungo percorso e in molteplici prestigiosi incarichi", tuttavia nel corso degli ultimi anni, la Regione ha "espresso numerose critiche, molto specifiche e tecnicamente puntuali, rispetto alla gestione del Teatro, che non hanno trovato risposta".Le critiche riguardano l'attribuzione di incarichi dirigenziali non giustificati, che hanno causato spese extra, vari aspetti in merito alla gestione del personale, nonché problematiche relative alla piena efficienza della gestione e al bilancio."Come è noto, la mancanza di risposte a questi rilievi ha determinato anche la mancata approvazione da parte del rappresentante della Regione del bilancio consuntivo 2022 e del bilancio di previsione 2023", ha ricordato Realfonzo, per poi chiedere che "vi siano le condizioni per la realizzazione di una programmazione artistica di rilievo internazionale, con importanti produzioni del San Carlo" ed evidenziare "la necessità che intervenga una secca discontinuità gestionale-amministrativa della Fondazione, tale da fornire risposte alle domande poste dai rappresentanti della Regione in Consiglio di Indirizzo e garantire una gestione pienamente trasparente e condivisa, come necessario in una istituzione di elevatissimo prestigio internazionale quale il teatro di San Carlo"."La necessità di certezze in merito alla richiesta discontinuità motiva la scelta di astensione in merito alla proposta di nomina di Carlo Fuortes", ha concluso. Realfonzo si è definito "ben lieto di sostenere l'azione del nuovo sovrintendente una volta che ascoltate le sue dichiarazioni programmatiche dovesse risultare evidente la volontà di dare seguito a una gestione diversa dal passato, trasparente, efficiente e pienamente rispettosa delle prescrizioni dello Statuto della Fondazione".