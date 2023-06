Nasce Taag, la nuova agenzia di talent management di Mondadori Media

Mondadori Media amplia la propria offerta e si rafforza nel settore delle talent agency con Taag!, la nuova agenzia di talent management attiva nel mondo dell'intrattenimento.Taag! nasce con l’intento di fare ricerca e gestione di talenti trasversali, che siano la “fotografia” dei vari ambiti dello spettacolo di oggi e del futuro: conduttori Tv e radiofonici, cantanti e musicisti, influencer e content creator, autori, artisti della danza e personaggi televisivi.La missione è quella di supportarli nella costruzione di percorsi di crescita e di valorizzazione dei loro talenti, attraverso una narrazione che non può prescindere anche dal mondo digital per lo sviluppo di progetti di comunicazione integrata.“Taag! rappresenta una novità nel panorama delle agenzie di talent management, grazie a un posizionamento innovativo che si rivolge ad artisti attivi in molteplici aree dello spettacolo, dalla Tv ai social, dalla radio alla musica. Un percorso all’insegna della multimedialità, in cui Mondadori Media potrà fare la differenza potendo contare su un know-how unico e distintivo nel mondo dei media e in particolare nell’intrattenimento”, ha dichiarato Carlo Mandelli, Amministratore delegato di Mondadori Media, area magazine.Del roster di Taag! faranno parte talenti emergenti, ma anche professionisti con un percorso già consolidato: in entrambi i casi si tratta di personaggi caratterizzati da forti potenzialità e competenze trasversali.Per la musica Taag! ha stretto un accordo di collaborazione con Warner Music, il gruppo internazionale leader nel settore musicale, con l’obiettivo di accompagnare la crescita di cantanti, artisti, dj e producers, valorizzandone il potenziale a 360° nel settore dell’intrattenimento.Tra i personaggi di maggior rilievo dell’agenzia spicca Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi, conduttore televisivo, scrittore, autore e regista. Signorini, che fin dalla fase di ideazione ha collaborato con Mondadori Media allo sviluppo di Taag!, sarà a tutti gli effetti uno dei talent di punta di questa nuova realtà.Sempre nell’ottica di una visione a 360° dei talent, Taag! collaborerà, inoltre, con le maggiori agenzie di digital pr per offrire le migliori opportunità di sviluppo commerciali legate al mondo digitale e non solo, creando sinergie per la realizzazione di progetti e format ad hoc per clienti e aziende.Per la gestione di Taag! Mondadori Media si avvarrà della collaborazione di Ricky Palazzolo in qualità di Talent Director. Professionista di grande esperienza nel settore dell’intrattenimento, con competenze trasversali in ambito musica, Tv, digital e media relations, Palazzolo avrà l'obiettivo di ingaggiare, gestire e valorizzare i talent, mettendo i loro interessi in relazione con quelli dei brand e degli editori.