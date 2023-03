Naufraggio migranti, Fratoianni (Avs): "La responsabilità di quanto accaduto è della politica, non dei soccorritori"

"So cosa sta passando oggi nella testa delle donne e degli uomini della Guardia costiera italiana. Oggi che sui giornali vedono il proprio nome fra coloro che non hanno mosso un dito per salvare i naufraghi a 100 metri dalla spiaggia calabrese. So quale enorme imbarazzo stanno provando. Quale rabbia".Così, in un post su Facebook, il parlamentare di Avs e Segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni."È la stessa storia di 4 o 5 anni fa. E oggi come allora si fa una politica disumana sui migranti. Ricordo molto bene i silenzi imbarazzati degli ufficiali in quei mesi. E gli sguardi bassi e addolorati di soldati e soccorritori, che conoscono bene la legge del mare, perché a quella vengono formati.A parlare contro la politica disumana di Salvini Ministro dell'Interno eravamo allora in pochi in politica. Mentre il sistema di comunicazione a supporto del governo di allora spingeva la Lega al 30 per cento e scatenava la guerra contro chi come me saliva sulle navi di soccorso dei migranti, ricevevo in privato lettere di supporto da parte di esponenti della Marina militare e della Guardia costiera. Mi scrivevano che erano in imbarazzo, che soffrivano a non poter salvare vite. Che mal tolleravano di essere usati politicamente per scopi elettorali, sulla pelle di povera gente.Ecco, oggi voglio dire alla Guardia costiera italiana che gli italiani sanno che la responsabilità di quanto accaduto in Calabria è solo politica e non dipende da loro", ha concluso.