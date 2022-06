Nicola Pirone: “Grazie a Filitalia per aver premiato Felicia Marchese, icona della solidarietà e del Made in Italy”

Grazie ad un collegamento on line con la Casa Madre di Philadelphia, il chapter calabrese di Vibo Valentia presieduto da Nicola Pirone, insieme alla premiata, al parroco don Antonio Pileggi e altri membri della comunità si sono radunati presso il Santuario di Mater Domini per assistere alla diretta della consegna del premio.

“Per tutto questo- dice Nicola Pirone- dobbia un grazie particolare al contributo tecnico di Pasquale Martino, Ciccio Martino, Michele Marcello, Nazzareno Antonio Cosentino e Milena García. Grazie a tutti loro siamo riusciti a organizzare il collegamento con la Pennsylvania sede della Filitalia International. Dei 9 premiati, 2 erano calabresi, poiché a parte di Felicia Marchese c’era anche Attilio Carbone”.

La cerimonia di premiazione è stata aperta dalla presidente della Filitalia International Paula Bonavitacola, che ha ringraziato tutti i chapter sparsi nel mondo, in particolare chi ha aderito all’iniziativa, che bissa quella del 2020. In quell’occasione il chapter di Vibo Valentia aveva proposto alla Casa Madre il dottor Vito Mannacio, impegnato per la lotta al Covid-19. L’organizzazione della Casa Madre è stata impeccabile con i giovani Nick Santangelo, Trisha Volpe e Francesco Palomides che hanno organizzato un evento epico e dato supporto affinchè si concludesse nel migliore dei modi. Dopo le parole della presidente Bonavitacola è toccato ai 9 premiati presentarsi, e tra questi Felicia Marchese che con pieno senso di umiltà ha ringraziato per il premio ricevuto e demandato il presidente Nicola Pirone ai saluti di rito, ricordando l’impegno del sodalizio in Calabria e in particolare nel Vibonese con iniziative spesso legati al sociale.

Felicia Marchese ha ringraziato e raccontato la sua storia tramite Kalabriatv con il video realizzato da Pino Pungitore. Chiusura dei lavori affidati al fondatore e presidente emerito della Filitalia International, professor Pasquale Nestico il quale ha sottolineato il lavoro dei chapter e si è complimentato con i premiati della seconda edizione, ricordando gli obiettivi dell’associazione che tanto si sta spendendo per la promozione della cultura italiana. Tra i riconoscimenti di quest’anno ci sono anche il giudice Basilio Russo dall’Ohio, Maria Teresa Riso da Bojano, Filomena Carella da Napoli, il dottor Tommaso Maria Ferri da Salerno, Gilda Baldassarre Rorro dal New Jersey, Mattia Piccoli da Venezia e il maestro Angelo Pagliuca da Caracas. Una grabnde festa all’insegna del Made in Italy nel mondo.