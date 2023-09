Novella Calligaris attraversa a nuoto lo Stretto di Messina. - VIDEO

A distanza di 50 anni dal suo record del mondo negli 800 stile libero a Belgrado la famosa nuotatrice sfida le correnti dello Stretto.

La leggenda dello sport Novella Calligaris, padovana, 68 anni, un argento olimpico e un oro mondiale, ha compiuto oggi una grande impresa attraversando a nuoto lo Stretto di Messina a distanza di 50 anni dal suo record del mondo negli 800 stile libero a Belgrado. Oltre a celebrare quella grande vittoria in vasca la fenomenale atleta italiana, che è stata la prima a vincere una medaglia olimpica nel nuoto, ha inteso lanciare anche un messaggio forte e chiaro: “Annulliamo le distanze e abbattiamo ogni tipo di barriera. Abbiamo un disperato bisogno di bellezza, gentilezza e regole da rispettare”.

La Calligaris vanta anche un altro record, quello di essere stata in assoluto una delle prime atlete italiane sin dall'inizio della sua collaborazione con il Corriere della Sera ad iscriversi il 24 febbraio 1982 come giornalista pubblicista all'Ordine dei giornalisti del Lazio. Una vera rarità rispetto a centinaia tra allenatori, giocatori ed ex atleti di vari sport diventati commentatori di vari sport soprattutto in tv che, invece, nel totale disinteresse degli Ordini regionali, svolgono abusivamente da anni la professione di giornalista senza, però, rispettare la legge.