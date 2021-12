Odg Lazio, la proposta del Gruppo Gino Falleri - Giornalisti 2.0 : 3500 euro per diventare pubblicisti

, il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, nella seduta del 9 dicembre scorso, ha stabilito la variazione del requisito economico per l’iscrizione nell’elenco pubblicisti:Per iscriversi all’elenco pubblicisti occorre collaborare con una o più testate regolarmente iscritte al registro della stampa (presso il tribunale di competenza) e che abbia come direttore responsabile un giornalista professionista oppure giornalista pubblicista.Tale collaborazione deve essere retribuita e continuativa per 24 mesi, indifferentemente dalla periodicità o dal mezzo di diffusione della testata stessa.Al termine dei 2 anni di collaborazione, entro il mese seguente quello di pubblicazione dell’ultimo articolo, l’aspirante pubblicista dovrà presentare la documentazione prevista dal modulo di iscrizione dimostrando di aver percepito almeno 3500 euro lordi nel biennio e di aver pubblicato almeno 80 articoli totali con cadenza di almeno uno al mese.