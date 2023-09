Operai caduti in cisterna, Zaia (Reg. Veneto): "Tragedia immane, vicino alle loro famiglie"

Quanto è accaduto questo pomeriggio a San Polo di Piave (Tv), è "una tragedia immane, un incredibile accanimento del destino. Mentre davamo l'addio a Giorgio Cecchetto, nell'azienda di un suo congiunto si è consumato un nuovo dramma.Sono addolorato e vicino alle famiglie dell'operaio deceduto e di quello che speriamo tutti possa riprendersi dopo il ricovero in ospedale. E' una giornata dolorosissima, che ricorderemo a lungo".Così il Governatore del Veneto, Luca Zaia, commenta l'incidente alla cantina di San Polo di Piave (Tv), in cui un operaio è morto e un altro è ricoverato in ospedale a Treviso."Carabinieri e tecnici dello Spisal cercheranno di dare una risposta sulle modalità di questo dramma, ma nessuno di noi troverà mai una risposta alla domanda che tutti ci facciamo: perché? Perché proprio oggi? Perché tanto dolore a chi non lo meritava di certo?Esprimo il mio più profondo cordoglio alle famiglie travolte da questa tragedia e a tutti coloro che hanno amato e conosciuto la vittima e che ora stanno in ansia per il collega ricoverato", conclude il Governatore.