Oriolo Romano (Vt): grande successo per la seconda edizione della "Festa del Libro, degli autori e degli Editori del Territorio Sabatino"

Si è conclusa domenica 16 aprile a Oriolo Romano, la II Edizione della “Festa del Libro, degli autori e degli Editori del Territorio Sabatino organizzata dal progetto Barchette di Carta.Nonostante le avversità climatiche tra pioggia, vento e freddo, non è venuta meno l’affluenza del pubblico, soprattutto dei bambini, che hanno attivamente partecipato a molte delle attività in calendario, distribuite tra sabato e domenica.Tra queste hanno riscontrato maggiore successo gli esilaranti spettacoli per grandi e piccini “Bruco sognatore condotto dall’autore Massimiliano Maiucchi e l’associazione “Scarabocchiando” con Vania e Alessandra e il “Laboratorio di illustrazione” con Elia di Padova.Molti i momenti di riflessione e condivisione come i Talk: voci di donne, narrare il Territorio e i riding e lo spazio editori. Non sono mancati balli e divertimento a suon di musica le majorettes di Canale Monterano e la Band Musicale Giacomo Puccini.“Un’edizione intensa, che ci ha visto resilienti, fiduciosi e tenaci. E alla fine è uscito il sole – ha dichiarato Sabrina Martin, presidente di Barchette di Carta è soprattutto rete e le giornate di sabato e domenica ci hanno dimostrato quanto potente sia quella che abbiamo attorno, fatta di relazioni intime e profonde, di fiducia reciproca e condivisione di valori e obiettivi - ha poi aggiunto -. Il nostro grazie va al Comune di Oriolo Romano per aver patrocinato l’evento e averlo sostenuto, soprattutto durante l’emergenza meteo, a Palazzo Altieri e alla Direzione Musei Regionale del Lazio per aver ospitato tutte le attività letterarie di questa seconda edizione e all’Università Popolare del Lago di Bracciano, nella figura di Manuela Ciferri, per il supporto al progetto, alla gestione e al coordinamento delle attività offline”.Barchette di Carta rientra al porto per qualche giorno ma si prepara a salpare di nuovo per l’Edizione 2.0 di Bracciano, il 10 e 11 giugno presso il Chiostro degli Agostiniani.