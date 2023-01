Ospedale Matera, Iss: laboratorio di genetica "eccellente"

Il Laboratorio di Genetica medica ed immunogenetica del Presidio Ospedaliero di Matera risulta tra gli 11 laboratori italiani ad aver ricevuto un punteggio “eccellente”.Il laboratorio di genetica medica ed immunogenetica del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera diretto dal dottor Domenico Dell’Edera ha superato con un punteggio “eccellente” il controllo esterno di qualità per la sorveglianza Sars-Cov-2 indetto dall’Istituto Superiore di Sanità, posizionandosi tra gli undici laboratori italiani che hanno riportato il medesimo risultato.“Queste certificazioni sono una conferma che gli standard di qualità alti in campo biomedico sono reali nella nostra Regione e che dobbiamo continuare ad investire nella ricerca e nella formazione con il fine di incrementare le nostre eccellenze, già riconosciute in campo nazionale ed estendere a quante più branche del mondo sanitario, risultati degni di nota” ha dichiarato l'assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli."Mi congratulo con il dott. Domenico Dell’Edera e con tutto lo staff tecnico, per il risultato ottenuto, certo che manterremo alti questi livelli qualitativi anche negli anni a venire”.“I risultati ottenuti in questi anni dall’Unità Operativa Semplice Dipartimentale che ho l'onore di dirigere - ha dichiarato il dott. Domenico Dell'Edera – sono frutto soprattutto del lavoro quotidiano di giovani biologi che con passione e dedizione cercano di assolvere alle numerose richieste di salute della popolazione lucana ed extra regionale”.