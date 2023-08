Ostia Antica, Bordoni (Lega): "Rinvenimenti preziosi, sito merita ulteriore valorizzazione"

“Gli importanti reperti rinvenuti nel sito di Ostia Antica, frammenti di Fasti, le ‘cronache’ romane, ma anche mosaici, ceramiche, architetture, sono un ulteriore motivo per impegnarsi a valorizzare sempre di più un luogo importantissimo e reso unico dalla speciale collocazione a due passi dal mare di Roma. Un grazie e complimenti alla direzione del parco, al personale e a tutti coloro che hanno collaborato agli scavi”.Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, a proposito dei rinvenimenti nel parco archeologico di Ostia.“Lanciamo un appello al Ministero, al Governo, alla Regione Lazio e a Roma Capitale perché ciascuna amministrazione si attivi nel suo ruolo per consentire la più completa manutenzione e promozione dell’area”, chiede Bordoni.“Questo rinvenimento di Ferragosto sia d’auspicio, 'fastum', appunto, volano di conoscenza, cultura, ma anche di sviluppo economico e sociale in un territorio pregiato e che da tempo attende un pieno rilancio, quale quello di Ostia e delll’intero X Municipio”, conclude il rappresentante della Lega Salvini Premier.