Osvaldo Napoli (FI) contro Giuseppe Sala sindaco di Milano: “Alla Calabria non serve Gino Strada”

“Il sindaco di Milano Giuseppe Sala – precisa l’on. Osvaldo Napoli- contribuisce con le sue affermazioni ad alimentare quel balletto politico su Gino Strada che lui per primo invita ad evitare. Sala, sindaco milanese, non avrebbe nulla da ridire se per una qualsiasi ragione mandassero in Lombardia un commissario alla Sanità dal Molise o dalla Campania?”“Se è davvero un buon amministratore, Sala avrebbe qualche obiezione da fare rivendicando, per esempio, che il commissario dovrebbe quanto meno conoscere il territorio, i suoi Comuni.Provi Sala – dice ancora Osvaldo Napoli- a chiedere a Strada dove si trova Isola Capo Rizzuto o Rossano Calabro o Squillace. Un commissario alla Sanità deve essere un bravo organizzatore, non c’è dubbio.Ma deve prima di tutto conoscere il territorio che deve organizzare, le insufficienze e i ritardi della rete ospedaliera o della medicina territoriale. Alla Calabria non serve avere un commissario che si chiami Strada, ma è indispensabile avere un commissario che sia operativo un minuto dopo la sua nomina”.