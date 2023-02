Ottaviani (Lega): con Rocca, il Lazio riprenderà a correre

“La vittoria di Francesco Rocca è una conquista per il Lazio, e un successo di un centrodestra che si è dimostrato coeso e compatto. Ora possiamo finalmente guardare con fiducia al futuro, con la Lega che avrà un ruolo importante nella guida della Regione.Il risultato ottenuto dal Partito dimostra come la classe dirigente che esprimiamo, iniziando dalle province dove abbiamo toccato percentuali dal 13 al 20, sia una risorsa per l’intera alleanza di centro destra.Soprattutto, archiviamo definitivamente quel finto modello di gestione della sinistra sul Lazio che ha generato continue sui emergenze rifiuti, ospedali in ginocchio, zero sviluppo infrastrutturale. Oltre ai ben noti 10 miliardi di mutui da rifondere per i prossimi anni. Finalmente, il Lazio ha voltato pagina”.Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.