Ovada (Al): inaugurata la mostra "Marilyn in Enoteca - Arte e Mito da Warhol ad oggi"

“Marilyn in Enoteca’- Arte e Mito da Warhol ad oggi” è la mostra visitabile fino al 15 maggio all’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, presieduta da Mario Arosio.

Fulcro dell’evento l’immagine della straordinaria e indimenticabile diva, Marilyn Monroe, simbolo universale di bellezza, talento e femminilità, di cui ricorrono i 60 anni dalla scomparsa. Immagine diventata simbolo del padre della Pop Art Andy Warhol ripresa in una serie di opere, una decina circa provenienti da collezioni private, realizzate da artisti che hanno tratto ispirazione proprio dalla lei, la diva per eccellenza, per presentare con stili e materiali diversi la loro visione dell’icona Pop.

Tra queste le opere di: Marco Lodola, Lady Be, Vittorio Valente, Antonio De Luca, Gianni Cella , Roberto Comelli, Giovanna D’Alessandro e alcuni manifesti originali dei film interpretati dall’indimenticabile Marilyn Monroe come “Giungla d’Asfalto” con caratteri in lingua originale.

“L’arte, la cultura e la conoscenza sono assi fondamentali per lo sviluppo della nostra città – dichiara il sindaco di Ovada Paolo Lantero - spesso è proprio dalle nostre radici che troviamo gli strumenti per aprirci al mondo. L’anima di Marilyn, il suo mito e la sua storia rivivono nelle opere di un maestro come Andy Warhol in un viaggio visivo ed emozionante che la nostra città si appresta a vivere con curiosità ed entusiasmo”

“Ospitare una mostra di cosi alta qualità è una grande promozione per il nostro Ente - afferma Mario Arosio presidente Enoteca Regionale Ovada e Monferrato - Ci permette di attrarre un pubblico nuovo, interessato anche alla cultura oltre che all’enogastronomia”.

“Marilyn Monroe, attrice hollywoodiana pluripremiata, dalla vita breve e tormentata, fragile e bellissima fa parte ormai di un mondo parallelo, quello dei miti universali – afferma Cristina Antoni organizzatrice della mostra - ed ha saputo, attraverso l’interpretazione dei grandi artisti dalla Pop Art in poi, rendersi icona immortale della femminilità e della fragilità, del talento e del glamour innato”.

La mostra è stata fortemente voluta dall’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, dall’Amministrazione comunale di Ovada, da Alexala, Alto Piemonte e gran Monferrato, dalla Regione Piemonte con il patrocinio della Provincia di Alessandria e organizzata dall’Associazione Cultura viva insieme a Globart Gallery , curata da Adolfo Carozzi e con il coordinamento di Cristina Antoni e Luciano Tirelli.

L’esposizione sarà visitabile, fino al 15 maggio, da giovedì a sabato nei seguenti orari: 10.00/12.00 e 15,30/18,30; domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00.