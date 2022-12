Palazzo Chigi, il Cipess approva provvedimenti in materia di infrastrutture e coesione territoriale

'Si è riunito oggi a Palazzo Chigi il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario Alessandro Morelli.Il CIPESS ha approvato una serie di provvedimenti in materia di infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post sisma, salute, agricoltura, ambiente, internazionalizzazione delle imprese italiane, attività produttive.Il Presidente del Consiglio Meloni ha espresso soddisfazione per il pacchetto di provvedimenti approvato oggi che consentirà di avviare investimenti importanti e strategici per il territorio'.E' quanto fa sapere Palazzo Chigi.Nello specifico, in materia di infrastrutture, 'il Comitato ha approvato l’Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, consistente nell’allocazione delle risorse recate dall’art. 1, comma 397 della Legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022), per 4,55 miliardi di euro complessivi, di cui circa 2 miliardi di euro per finanziare nuove opere presenti nel contratto di programma 2016-2020, circa 1,8 miliardi di euro per manutenzione, 174 milioni di euro per monitoraggio ponti e gallerie, 170 milioni di euro per fondo progettazione, 167 milioni di euro per gli interventi ricompresi nell’8° stralcio del piano sisma, oltre ad altri interventi.Il CIPESS ha altresì approvato il progetto definitivo dell’opera rientrante nel Programma delle Infrastrutture Strategiche “Asse viario Marche – Umbria e Quadrilatero di penetrazione” - Intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta (svincolo S.S. n. 77) – Pieve e collegamento al capoluogo, tratto Pieve – Mattei'.Per le politiche di coesione, il Comitato 'ha approvato la riprogrammazione del PSC del Ministero della cultura (MIC) che viene ridotto da 1.690,57 milioni di euro a 1.590,57 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per il Turismo di cui all’articolo 178, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la riduzione di risorse, per complessivi 200 milioni di euro, della dotazione finanziaria del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all’istituzione del Fondo Nazionale per il reddito energetico, dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la ricognizione degli interventi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, comma 3, del decreto legge n. 50/2022, riportando gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n. 19/2019, aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali. Nella delibera sono inoltre indicati gli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento governativo e quelli inclusi nei CIS'.Per il settore della sanità, sono stati approvati 'il riparto del contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza' e 'una modifica della propria delibera relativa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2021 (Delibera CIPESS n. 70/2021). Tale intervento si è reso necessario per tenere conto di ulteriori 14 milioni di euro destinati all’incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie in attuazione di quanto previsto dal comma 435 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205'.In merito alla ricostruzione post sisma del 2009 in Abruzzo, 'il CIPESS ha approvato l’assegnazione di un importo complessivo di euro 329.741,82 al Programma di sviluppo Restart a favore dell’intervento “Eagle’s wings around the world. Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico”, a titolarità del Comune de L’Aquila, finalizzato allo sviluppo del territorio abruzzese colpito dal sisma del 2009.Il Comitato ha altresì approvato l’assegnazione all’Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) di risorse pari a 2.419.776,20 euro, per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma del 2009, destinate alla voce di spesa “indennizzo per traslochi e deposito di mobilio” – Annualità 2020/2023.Il CIPESS ha inoltre approvato l’assegnazione di risorse per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per l’annualità 2023 a favore delle amministrazioni del territorio istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009. Il CIPESS ha infine approvato la variazione della Stazione appaltante in “Agenzia regionale di Protezione Civile”, anziché “Regione Abruzzo”, per l’intervento di ricostruzione dell’immobile ex INAPLI, oggetto di finanziamento con due assegnazioni del CIPE (Delibere CIPE n. 48/2016 e n. 24/2018)'.Per il settore dell'agricoltura, invece, è stato 'approvato il cofinanziamento di parte nazionale del Piano Strategico Nazionale (Piano Strategico della Politica Agricola Comune - PAC) di cui al Regolamento (UE) 2115/2021 mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui all’art.5 della legge 16 aprile 1978, n. 183, nei limiti dell’importo complessivo di circa 9,4 miliardi di euro'. In merito alle attività produttive, 'il Comitato ha approvato il Piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (RAF) per l’anno 2023 relativamente alle attività del Fondo di Garanzia Piccole e Medie Imprese'.Per le attività di Sace e Simest, relative all'internazionalizzazione delle imprese, 'il CIPESS ha approvato il Piano annuale e il sistema dei limiti di rischio (RAF) per l’anno 2023 relativamente alle attività di SACE S.p.A. , i limiti degli impegni assicurativi di SACE S.p.A. Questi sono fissati per l’anno 2023 in 44 miliardi di euro, suddivisi in 4 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 40 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, con un limite massimo cumulato di assunzione degli impegni di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze, per conto dello Stato, pari a 150 miliardi di euro', ed è stato anche 'approvato il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2023 con proiezioni fino al 2025. Il Fondo è uno strumento volto a promuovere le esportazioni e la competitività delle imprese italiane attraverso un contributo (c.d. Contributo Export), in favore delle controparti estere, che, riduce il costo complessivo in conto interessi dei finanziamenti'.Per quanto riguarda l'ambiente, 'il CIPESS ha approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2021 (importo complessivo €14.502.090,39) a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo spetta nella misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai Comuni limitrofi'.Inoltre, 'il Comitato ha approvato lo schema di Programma Statistico Nazionale (PSN), triennio 2020-2022 - Aggiornamento 2022, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Per il 2022, il Sistema statistico nazionale (SISTAN) prevede la realizzazione di 803 lavori, per una spesa stimata pari a 265,28 milioni di euro. Ha altresì approvato il riparto, per l’esercizio 2022, delle risorse destinate al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) istituiti presso le Amministrazioni centrali e le Regioni e delle cosiddette funzioni orizzontali nonché dei sistemi informativi CUP e MIP, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 144/1999'.'Il CIPESS ha approvato la relazione relativa allo stato di avanzamento del sistema di Monitoraggio investimenti pubblici e Codice unico di progetto (MIP/CUP) aggiornato al 2022, per il successivo periodico inoltro ai due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 144/1999.Il Comitato ha altresì udito un’informativa concernente gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione degli Atti contrattuali dei Contratti di Programma 2022-2026, parte Servizi e parte Investimenti, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.'.