Pasqua sulle Dolomiti, Maurizio Struffi “Non perdetevi la “Base Tuono”, il Grande Museo della Pace di Folgaria.

Maurizio Struffi, è il direttore-ideatore di questo “museo della pace” puntellata dalla deterrenza nucleare. Ma è anche una guida d’eccezione, un uomo che della montagna sa praticamente tutto, ne conosce vita e miracoli, e che da giornalista ha raccontato in mille modi diversi e sotto la luce più disparata del momento. Un grande cronista insomma, alle prese oggi con un compito difficilissimo, che è quello di spiegare a migliaia di studenti italiani e a centinaia di scolaresche che arrivano fin quassù durante tutto l’anno, i misteri e la magia dei conflitti aerei. Come dire? Una sorta di guardiano del faro, a cui nulla passa inosservato. “Chi viene qui, e sono oltre ventimila persone l’anno, chiede che cosa fu la “guerra fredda” e che a cosa servirono questi missili in postazione, oggi come allora, sulla rampa di lancio. Di “guerra fredda” si conosce poco. I periodi più duri di quella guerra-non guerra sono passati sulle nostre teste senza che nessuno di noi avesse la reale percezione del pericolo”.

-Maurizio, ma che posto sarà mai questo?

Venga le faccio vedere.Questa è la base missilistica di Passo Coe, siamo nel comune trentino di Folgaria, e questa base era una delle dodici realizzate dall’Aeronautica militare nel Nord-Est italiano nei primi anni Sessanta del secolo scorso, ovvero in pieno clima di Guerra fredda.

-Che ruolo strategico aveva la base?

Faceva parte del sistema difensivo della NATO in Europa, che si avvaleva complessivamente di 106 basi disseminate ad ovest della “cortina di ferro” lungo una linea che andava dalla Norvegia alla Turchia passando per Germania, Italia e Grecia.

-Basi dunque perfettamente operative?

Molto di più, direi. Parliamo di basi militari armate con il sistema Nike Hercules.

-In termini più semplici cosa significa?

Parliamo di missili che, con esplosivo convenzionale o nucleare, avrebbero dovuto affrontare l’eventuale minaccia aerea delle forze del Patto di Varsavia.

-In che momento storico va collocata questa base militare?

La base di Passo Coe fu operativa dal 1966 al 1977 e gestita dal 66° Gruppo IT , erano i famosi intercettori teleguidati, con comando nel comune veneto di Tonezza del Cimone.

-Con quale compito fondamentale?

I radar e gli apparati elettronici di cui era dotata erano necessari a individuare i bersagli, e alla guida dei missili che li avrebbero dovuti annientare Parlo dell’Area controllo. Erano posizionati ad oltre tre chilometri di distanza in linea d’aria, sui 1900 metri di Monte Toraro, da dove veniva controllato, in particolare, lo spazio aereo del Brennero.

-Finita la guerra la base venne quindi chiusa per sempre?

Ventitré anni dopo la chiusura e il completo smantellamento l’ex Area lancio di Passo Coe tornò di proprietà del comune.

-E a questo punto?

Nel 2009 gli amministratori presero contatto con il 2° Reparto Manutenzione Missili di Padova per verificare la possibilità di dare veste di testimonianza storica a una delle tre sezioni di lancio di cui era composta l’Area, la zona Alfa. Era la sola parte del vasto pascolo trasformato in zona militare nel 1960, non inserita nel progetto di ripristino ambientale connesso alla realizzazione di un vasto bacino d’acqua per l’innevamento delle piste da sci.

-Ma non è la sola testimonianza storica della guerra?

Assolutamente no. Le ricordo che sul territorio folgaretano fortificazioni e trincee testimoniano la Grande Guerra, e proprio nei pascoli trasformati in Area Lancio c’è Malga Zonta, luogo di un tragico evento della Seconda Guerra mondiale legato alla Resistenza.

-Come è nata l’idea di trasformare tutto questo in un grande museo all’aperto?

Ci siamo resi conto subito che la base dei Nike Hercules era una concreta testimonianza della Guerra fredda, pertanto, riallestire la sezione Alfa per raccontare un capitolo di storia poco conosciuto sotto molti aspetti, era diventata per tutti noi una sfida documentale e culturale che valeva la pena affrontare.

-Praticamente avete riportato in vita una base missilistica di primissimo piano?

Quello che le posso dire è che alla fine dell’agosto 2010 l’accordo con l’Aeronautica Militare ci ha permesso di ridare alla sezione Alfa l’aspetto operativo con il nome in codice che veniva usato nelle comunicazioni radio in ambito NATO: Base Tuono.

-Che oggi ospita anche degli aerei?

Le faccio vedere, qui ci sono esposti tre Hercules sulle rampe di lancio, altri quattro missili su carrelli, numerose strumentazioni elettroniche, e i grandi radar che servivano per l’individuazione delle eventuali forze aeree del Patto di Varsavia e per guidare i missili a bersaglio.

-Possiamo parlare di archeologia industriale?

Parliamo certamente di un museo unico in Europa. Pochi lo sanno forse, ma le 106 installazioni del sistema Nike lungo la “cortina di ferro” avevano ciascuna tre sezioni di lancio, ma tutto, ovunque, è stato smantellato. Complessivamente 318 sezioni, di cui la Alfa di Passo Coe rappresenta l’unica testimonianza, arricchita, nel febbraio 2013, dal prestigioso riconoscimento dello Stato Maggiore, quale “esempio di fedele ricostruzione del sistema di difesa aerea Nike, utilizzato dalla Forza Armata dal 1959 al 2007”.

-Leggo nei suoi occhi una certa soddisfazione, o sbaglio?

Non potrebbe non essere altrimenti. Sa una cosa? Base Tuono oggi ha il supporto della Fondazione Museo Storico del Trentino e la tutela della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento. Sulla base di questi accrediti l’area missilistica è stata affiancata da un ulteriore progetto espositivo che è dedicato ad aerei della Caccia, e che furono contemporanei agli Hercules, nonché al sistema missilistico Spada, dislocato nei primi anni Ottanta a difesa degli aeroporti e di obiettivi civili sensibili.

-Se dovessi chiederle qual è il vero gioiello di questo museo, lei cosa mi risponderebbe?

La prima cosa che mi viene in mente è un aereo già collocato nel nuovo hangar. Si tratta di un F-104 Starfighter, il cosiddetto “spillone” che per buona parte della Guerra fredda ha rappresentato la spina dorsale della forza aerea italiana. Perfettamente restaurato per mostra statica si presenta ora con la livrea mimetica del 1972, anno del suo primo ruolo operativo

-Quando lei parla del Sistema Missilistico Spada a cosa fa riferimento?

Il sistema Spada configura l’evoluzione della difesa antiaerea fino ad allora affidata a cannoncini monocanna e a mitragliere a collimazione ottica. Gli apparati esposti qui alla Base Tuono sono il radar Pluto per la ricerca e l’identificazione degli obiettivi; il radar Falco per il loro inseguimento, e per la guida dei missili; e infine un lanciatore da sei celle per missili Aspide.

-Mi pare ci sia abbastanza carne al fuoco per arrivare fin qui?

Assolutamente sì, e le assicuro che ne vale davvero la pena, e che tutti quelli che arrivano qui da noi per la prima volta tornano poi a casa soddisfatti di aver finalmente compreso quale fosse il clima della guerra fredda e come Paesi come il nostro si erano preparati al peggio. Diciamola tutta, questo museo è una pietra miliare del messaggio di pace che il mondo deve trovare il modo di fare proprio fino in fondo.