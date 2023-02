Pd, Bonaccini: "Non vedevamo primarie così civili da tempo"

"Mi sembra che una campagna delle primarie così civile e così senza accuse non si vedesse da tempo e la cosa mi fa veramente molto piacere.Siamo qui non per noi stessi ma per Majorino. Secondo me è un bel segnale, che siamo giustamente e ovviamente tutti assieme facendo parte della stessa ragione".Così, ai giornalisti, il candidato alla Segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a Milano, a margine della chiusura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.