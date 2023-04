Pd: ecco la nuova segreteria

Sono stati resi noti i componenti della Segreteria del Pd. Ad annunciarli, su Instagram, la segretaria, Elly Schlein.La lista è la seguente:Marta Bonafoni (coordinatrice e Terzo Settore);Alessandro Alfieri (Riforme e Pnrr);Davide Baruffi (Enti Locali);Stefania Bonaldi (Pubblica amministrazione, professioni e innovazione);Annalisa Corrado (Conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030);Alfredo D’Attore (Università);Marco Furfaro (Iniziative politiche, lotta alle diseguaglianze e politiche sociali);Maria Cecilia Guerra (Politiche del lavoro);Camilla Laureti (Politiche agricole);Marwa Mahmoud (Formazione e partecipazione politica);Pierfrancesco Majorino (Politiche migratorie e diritto alla casa);Irene Manzi (Scuola e istruzione);Antonio Misiani (Economia);Giuseppe Provenzano (Esteri, Europa e cooperazione internazionale);Vincenza Rando (Lotta alle mafie, legalità e trasparenza);Sandro Ruotolo (Informazione, cultura e memoria);Marco Sarracino (Coesione territoriale, Sud e aree interne);Marina Sereni (Diritto alla salute e sanità);Debora Serracchiani (Giustizia);Alessandro Zan (Diritti);Igor Taruffi (Organizzazione del partito).Oltre a loro, ci saranno in Segreteria anche il Coordinatore dei Sindaci e il Coordinatore dei Segretari regionali e, in qualità di invitati permanenti, anche la Portavoce della Conferenza delle democratiche e i rappresentanti dei Giovani Democratici.Inoltre, è in corso la costruzione di alcuni Dipartimenti tematici che andranno a sostenere l'operato della Segreteria: tra questi figurano il Dipartimento delle politiche per lo sport, affidato a Maruo Berruto; il Dipartimento Transizione digitale, scienza aperta e big data, che andrà ad Annarosa Pesole; il Dipartimento contro ogni Barriera e per l'Inclusione, affidato a Iacopo Melio.A coprire il ruolo di Capo Segreteria sarà Giovanni Gaspare Righi, mentre il capo della comunicazione del Pd e portavoce di Schlein sarà Flavio Alivernini.“Penso che questa segreteria sia un giusto mix tra rinnovamento, apertura e solidità e competenze a partire dall’interno del partito ma anche verso il mondo esterno”, è il commento della segretaria dem.“Abbiamo lavorato per cercare di costruire una squadra solida, basta sul rinnovamento ma anche sulle competenze specifiche che abbiamo innanzitutto al nostro interno ma anche all’esterno, con persone che possono portare un contributo al partito”, prosegue.“Sono stati giorni di riflessione, non è facile fare delle scelte quando sono così tanti e qualificati i profili interni e esterni”, ma l'intento era quello di disporre di “una squadra solida e preparata alle sfide che ci aspettano”.“Non mancherò però di trovare il modo perché tutte le competenze possano essere valorizzate in questo nuovo corso del Pd”, continua Schlein.