Perugia, Fontivegge: controlli straordinari del territorio, 2 multe per possesso di stupefacenti

Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato di Perugia nell’area della stazione di Fontivegge, con una funzione di deterrenza e repressione verso episodi di microcriminalità, degrado urbano, reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti.Il monitoraggio ha visto l’impiego di una “task force”, composta oltre che delle Volanti, anche dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche e dal personale del Nucleo Decoro Urbano Fontivegge della Polizia Locale che hanno effettuato un attento controllo, anche con pattugliamenti appiedati, in diverse zone, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio.Nell’ambito del servizio sono state identificate 101 persone. Nel corso del servizio, gli operatori hanno notato un veicolo in sosta con all’interno alcune persone sospette ed hanno deciso di approfondire il controllo.Sia il conducente che il passeggero – due cittadini stranieri, rispettivamente classe 1994 e 1995 - sono risultati avere a carico dei precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.Durante le verifiche, i poliziotti del Reparto si sono accorti che il 28enne era particolarmente nervoso e insofferente al controllo. Sentito in merito al suo atteggiamento, dopo una iniziale titubanza, il giovane ha consegnato spontaneamente della sostanza stupefacente del tipo “eroina” che è stata poi sottoposta a sequestro.L’uomo è stato quindi sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.Nel corso del monitoraggio, gli agenti hanno anche effettuato alcuni posti di controllo, verificando 43 veicoli in transito nelle zone d’interesse, al fine di accertare l’eventuale presenza a bordo di persone sospette o dedite al compimento di illeciti. Importanti anche i risultati ottenuti dal Nucleo Decoro Urbano Fontivegge della Polizia Locale che, nel corso di un pattugliamento in via Mario Angeloni hanno notato un uomo – successivamente identificato come un cittadino ivoriano, classe 1998 – che si apprestava a consumare dello stupefacente del tipo “cocaina”.Fermato dagli agenti, il 25enne ha consegnato la sostanza che è stata sottoposta a sequestro. Durante gli accertamenti, inoltre, il giovane è stato sorpreso mentre consumava una bevanda alcolica, in violazione dell’ordinanza sindacale del 4 maggio - relativa alla limitazione della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine ed al divieto di detenzione, ai fini del consumo, di bevande alcoliche.Per questi motivi, oltre alla sanzione ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di stupefacenti, per il 25enne è scattata anche la sanzione di 450 euro prevista dall’ordinanza sindacale.Un’altra sanzione analoga è stata poi comminata ad un giovane gambiano in piazza Vittorio Veneto.Effettuati anche dei controlli ad alcuni esercizi pubblici – tra cui una sala da gioco - dove si è proceduto a identificare gli avventori per monitorare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.