Più Libri Più Liberi, sale gremite, eventi sold out, presi d’assalto gli stand degli editori

Altissima la partecipazione agli eventi di questa edizione di Più libri più liberi. Tutto esaurito ieri all’incontro tra la grande scrittrice iraniana Azar Nafisi e Michela Murgia che hanno parlato di Iran, donne, diritti e libertà.Record di presenze per Alessandro Barbero, sia alla sua Lectio Magistralis che all’incontro successivo dal titolo Ostinati e Contrari – Voci contro il sistema con Alessandro Di Battista. Sala strapiena anche per la Lectio Magistralis di Alessandro Baricco, file lunghissime per il firmacopie.Il terzo giorno di Più libri più liberi ha visto la visita del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, che al suo primo appuntamento ufficiale con la Fiera ha dichiarato: 'Non posso che fare i complimenti a questo splendido progetto, che già conoscevo come lettore e come utente'. Poi, rimarcando il valore e l’importanza della piccola e media editoria, ha aggiunto: 'Ritengo che sia un’iniziativa importantissima nel panorama editoriale e librario, che mi sta molto a cuore. E questo perché i piccoli e medi editori sono garanzia di pluralismo culturale, che è un valore democratico per tutti'.Appassionato e partecipato dalle scuole l’incontro Il senso della comunità, con Franco Gabrielli, Gaja Cenciarelli e Lorenza Pieri a cura di Croce Rossa Italiana. Un racconto emozionante dei lavori di recupero della Costa Concordia e una coinvolgente discussione sul valore delle parole comunità e squadra.In esclusiva a Più libri più liberi, poi, Alessandro Cattelan ha presentato insieme a Matteo B. BianchiAccento, la sua nuova casa editrice nata a Milano. Il progetto ha come obiettivo principale quello di portare alla luce voci nuove e originali della narrativa.Alle 11.00 in Sala Luna presentazione dell’audiolibro L’arte di essere Raffaella Carrà, con Paolo Armelli e Michela Atzeni, modera Giuseppe Fantasia. Alla stessa ora in Sala Elettra Lorenzo Mattotti, Guido Scarabottolo e Lucio Schiavon raccontano i Biplani d’autore nuova collana di narrativa illustrata e del libro Adorno, di e con Luciano Bianciardi e Lucio Schiavon. Modera Stefano Cipolla.Inquinamento digitale: ecco come internet e smartphone stanno distruggendo il pianeta è il titolo della presentazione del libro di Guillaume Pitron, con Riccardo Luna (Ore 11.45, Sala Vega).Un’ora con Azar Nafisi e Jhumpa Lahiri è l’incontro tra Azar Nafisi e Jhumpa Lahiri moderato da Gabriella Colarusso (Ore 13.00, Arena Robinson).Alle ore 13.15 nello Spazio Rai l’evento Sonia Bergamasco legge Annie Ernaux, con Sonia Bergamasco e Lorenzo Flabbi. Alle 14.15 in Sala Sirio Carlotta Vagnoli e Marcello Fois omaggiano Shirley Jackson e Alessandro Manzoni nell’incontro dal titolo In memoria. Erling Kagge e Simon Mundy saranno in dialogo con Stefano Liberti nell’incontro Secondo natura (ore 13.30, Sala Cometa).Fabrizio Gabrielli presenterà il suo libro Messi con Stefano Gallerani e Andrea Vianello (Ore 11.30, Sala Antares). La più recondita memoria degli uomini è il titolo dell’incontro-presentazione del libro di Mohamed Mbougar Sarr, in dialogo con Igiaba Scego e Marino Sinibaldi (Ore 11.45, Sala Sirio). Del suo libro Georgi Gospodinov parlerà con Marco Damilano nell’appuntamento dal titolo Tra presente e futuro: appunti di un viaggio lungo una vita (ore 12.00, Sala Cometa).La presentazione del libro di Clara Dupont-Monod, Adattarsi, sarà alle 15.30 in Sala Vega. Alla stessa ora Carmelo Sardo presenterà Dove non batte il sole con gli interventi di Roberto Piscitello e Gaetano Savatteri (Ore 15.30, Sala Sirio). Il libro di Jacqueline Woodson, Bambina nera sogna sarà alle 17.30 in Sala Elettra, con Igiaba Scego.La vita della mia ex (per come la immagino io) è la presentazione del libro di Gero Arnone con le illustrazioni di Eliana Albertini. Intervengono Paolo Celata e Gipi (Ore 12.15, Sala Elettra). Hypericon di e con Manuele Fior sarà presentato da Francesca Mannocchi (Ore 12.20, Spazio Rai). Poco più tardi inizierà il dialogo tra Serena Dandini e Antonio Pascale Giardini: ragioni e sentimenti (Ore 12.30, Auditorium).E giustizia per tutti: il nuovo Cose spiegate bene, nuovo numero della rivista de Il Post dedicato al tema della giustizia, verrà presentato in Sala Luna alle 12.30, con Luca Misculin, Marianna Aprile e Luigi Manconi. Sheena Patel discuterà del suo libro Ti seguo con Paola De Angelis e Gaja Cenciarelli (Ore 15.00, Sala Polaris).Le lupe di Pompei è l’incontro tra Elodie Harper e Anilda Ibrahimi, con le letture di Carolina Zaccarini (Ore 16.15, Sala Elettra). Djarah Kan, Igiaba Scego, Carlotta Vagnoli, Ronke Oluwadare e Lou Ms.Femme discutono insieme nell’appuntamento Women and lies: ce l’ha detto il patriarcato che dovevamo mentire (Ore 15.00, Sala Cometa).Antonio Manzini presenterà il suo libro La mala erba con Christian Raimo alle ore 14.00 in Sala Luna. Pace e guerra è invece l’appuntamento con Marco Travaglio in Auditorium alla stessa ora. Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore è il titolo della Lectio Magistralis di Alberto Angela, che si terrà alle ore 15.30 in Auditorium.Alle 16.45 in Sala Vega ci sarà la presentazione del libro di Rocco Carbone L’assedio in dialogo con Marco Delogu, Vins Gallico e Jhumpa Lahiri. Francesco Rutelli sarà in dialogo con Corrado Augias nell’incontro Perché Roma parla al mondo (Ore 15.30, Sala Luna). Dario Fabbri discuterà con Enrico Mentana nell’appuntamento Domino e il mondo che cambia (Ore 17.00, Auditorium). L’incontro con Dalila Bagnuli e Teresa Ciabatti avverrà in Sala Cometa alle 18.00.Alle 18.15 nello Spazio Rai ci sarà la presentazione del libro Pino Daniele, tutto quello che mi ha dato emozione viene dalla luce con Alessandro Daniele, Gino Castaldo ed Ernesto Assante. Alle 14.15 in Sala Vega ci sarà l’incontro Premio Strega Europeo 2022: Mikhail Shishkin. Con Mikhail Shishkin interviene Mario Caramitti. In Italia per l’occasione della Fiera anche Claudia Rankine, che presenta il suo libro Just us con Francesco Pacifico (Ore 18.00 Sala Vega).La Cerimonia di premiazione del Premio Tokyo-Roma: parole in transito avverrà alle ore 15.30 in Sala Aldus: intervengono Angelo Piero Cappello, Tsukasa Hirota, Noriko Morishita, Laura Testaverde e Umberto Vattani. La premiazione dei vincitori della terza edizione del Premio Mastercard Letteratura e Mastercard Letteratura Esordienti avverrà invece alle 18.30 in Sala Luna con la conduzione di Giorgio Zanchini, i giurati e i finalisti del Premio.Gallucci fa 20 anni! È la Celebrazione dell’anniversario della casa editrice, con Carlo Gallucci (Ore 12.30, Sala Venere): nell’occasione si parlerà dell’evoluzione dell’editoria per ragazzi in Italia e nel mondo.Alle 18.30 in Auditorium ci sarà lo spettacolo teatrale Senza giri di boa del collettivo di giornaliste #senzagiridiboa, con la partecipazione di Federica Cacciola (Martina Dell’Ombra) e Tiziana Foschi, musiche di Pasquale Filastò. Con Francesca Biagiotti, Valeria Brigida, Giulia Cerino, Gaia De Scalzi, Micaela Farrocco, Francesca Fornario, Silvia Franco, Chiara Maria Gargioli, Linda Giannattasio, Sara Giudice, Barbara Gubellini, Sofia Mattioli, Ambra Orengo, Valentina Petrini, Giulia Presutti, Simona Berterame, Chiara Proietti D’Ambra e Nathania Zevi.Nel programma professionale si discuterà di come è cambiato il mercato del libro per bambini e ragazzi venduti in librerie e negli store on-line rispetto agli anni pre-pandemia nell’incontro L’editoria per bambini e ragazzi. Intervengono Marcello Buonomo (Lavieri edizioni), Pico Floridi (Il Castoro), Carlo Gallucci (Gallucci editore), Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE) e Francesco Zamboni (Carthusia edizioni). Modera Lara Crinò (la Repubblica), a cura di AIE e Commissione Ragazzi di AIE in collaborazione con Nielsen BookScan (Ore 11.00, Sala Aldus).Poi, un incontro che mette al centro della riflessione il fatto che il fatturato derivato dalla vendita di libri a clienti e lettori è spesso una parte non maggioritaria del totale delle vendite dei piccoli editori e delle microimprese editoriali. Un fatturato che non è fatto solo di libri è il titolo dell’incontro con Gerardo Mastrullo (La vita felice), Gregorio Pellegrino (Effatà) e Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE). Modera Bruno Giancarli (Ufficio studi AIE). A cura di AIE e Gruppo Piccoli Editori AIE (Ore 14.00, Sala Aldus).Alle ore 12.00 in Sala Aldus ci sarà la presentazione del numero monografico della rivista Economia della cultura, dedicato al tema della lettura attraverso lo sguardo di protagonisti e esperti, con Michela Addis, Madel Crasta e Pietro Valentino. Prosegue poi anche in questa edizione un progetto del gruppo degli editori di fumetti volto a presentare le diverse sfaccettature che in questo settore vengono ad assumere i tradizionali profili professionali del mondo editoriale. In questa edizione il tema dell’incontro è I mestieri del fumetto: lo scouting. Intervengono Caterina Marietti (Bao Publishing), Nicola Pesce (Edizioni NPE) e Alberto Rigoni (Lucca Comics & Games), modera Luca Valtorta (La Repubblica). In collaborazione con Aldus Up e a cura della Commissione Comics e Graphic Novels di AIE (Ore 16.30, Sala Aldus).Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria promossa e organizzato dall'Associazione Italiana Editori (AIE), è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Camera di Commercio di Roma e da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, ATAC Azienda per i trasporti capitolina, EUR SpA e si avvale della Main Media Partnership di RAI e con il Giornale della Libreria. Più libri più liberi partecipa ad ALDUS UP, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Silvia Barbagallo e Chiara Valerio.