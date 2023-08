Pnrr, Bellomo (Lega): "Decaro crea polemiche inutili, non si preoccupa dei problemi creati a Bari dal suo immobilismo"

"Antonio Decaro cerca visibilità e crea polemiche inutili. Continua ad essere preoccupato per un problema che non c'è e non si preoccupa affatto dei tanti problemi che il suo immobilismo ha prodotto a Bari.Per non parlare dei suoi sprechi di denaro pubblico, con la realizzazione di opere inconcludenti e anche per questo inutilizzate".Così, in una nota, Davide Bellomo, deputato della Lega."Sono giorni che si sbatte, con un fervore degno di miglior causa, per il presunto taglio ai progetti comunali e non gli bastano le rassicurazioni del ministro Piantedosi, che ha incontrato in quanto presidente dell'Anci, e neppure quelle della premier Meloni, che in un'intervista rilasciata ai principali quotidiani italiani, ha detto a chiare lettere che non c'è stato alcun taglio.I sindaci potranno portare avanti le loro opere con risorse sostitutive stanziate dal governo, ma, come ha giustamente affermato il presidente del Consiglio, una cosa sono i grandi obiettivi strategici e di infrastrutture previsti dal Pnrr, che devono servire a modernizzare la nazione, altra cosa sono le piccole innovazioni che hanno esclusiva valenza territoriale.Un discorso semplice semplice, corroborato dagli impegni della più alta carica dell'esecutivo e del ministro dell'Interno. Ma a Decaro, che si è visto svuotare di significato l'arma caricata a salve della sua inutile polemica ferragostana, ancora non basta", ha evidenziato Bellomo."Stia tranquillo, riceverà i fondi per quelle che lui considera opere cruciali per Bari, a partire dagli interventi di risanamento delle periferie al cui degrado ha drammaticamente contribuito con la sua incapacità politica.Speriamo che almeno questa volta sappia spendere bene i soldi che riceverà, senza arricchire gli amici degli amici del solito circo equestre del Pd", ha concluso il deputato del Carroccio.