Pnrr, Salvini, 'alcuni dei temi non saranno palesemente raggiungibili entro il 2026 neanche se venisse Gesù bambino'

“Sul Pnrr in generale alcuni dei temi non saranno palesemente raggiungibili entro 2026 neanche se venisse Gesù bambino. Non si può fare in tre anni quello che si fa in sei”.A dirlo è il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante un vertice sulle infrastrutture per le Olimpiadi Invernali del 2026 a Palazzo Lombardia a Milano.