Podcastory annuncia l'ingresso in società di Realize Networks

Podcastory, prima podcast factory italiana ha da poco annunciato l’ingresso nella sua compagine societaria di Realize Networks, talent media company che abbraccia il mercato dell’influencer marketing legato al settore food, lifestyle e wellness, con una quota del 5% grazie a un aumento di capitale di quest’ultima a beneficio della prima. Una partnership che consente da una parte un’interessante disponibilità di talent nel partecipare ai progetti editoriali di Podcastory, dall’altra la valorizzazione degli stessi attraverso progetti tailor made che si adattano alle personalità e alle competenze coinvolte.Inizialmente la joint venture sarà avviata nell’ambito food, e la vera sfida sarà parlare di arte culinaria coinvolgendo i fruitori con le voci e non con le immagini, ma di certo non sarà l’unico ambito esplorato dalle due società in affari.Entrambe le aziende godono di buona salute: Podcastory, startup innovativa fondata da Davide Schioppa nel 2019, ha chiuso il 2022 con il bilancio in utile per il terzo anno consecutivo, ha ampliato la propria rete commerciale e lo scorso novembre si è aperta al mercato estero con Podcastory España Realize Networks, fondata da Pasquale Arria, da quindici anni gestisce e rappresenta talent e celebs curandone tutti gli aspetti della carriera, adottando un modello di business che sviluppa l’intero asset dei propri assistiti a 360°, dall’editoria alla televisione, dalle vendite on line all’e-learning, passando per la content creation e la content monetization.“Sono molto felice di annunciare questa joint venture tra Realize e Podcastory. L’innovazione nel modo di comunicare da parte dei nostri talent è fondamentale, siamo passati dal tradizionale broadcast al mondo dei social media e questa per me rappresenta una nuova frontiera - ha commentato Pasquale Arria, Founder e CEO di Realize Networks -. Mi interessava il settore dei podcast e Davide Schioppa è il partner e socio ideale per sviluppare questa nuova opportunità di business”."Realize Networks è, sotto ogni punto di vista, il partner ideale per poter ampliare il nostro raggio d'azione, ma soprattutto è una realtà che condivide i nostri valori, in primis, il rispetto per il talento delle persone- ha dichiarato Davide Schioppa, Founder e CEO di Podcastory -. E l'elemento umano nel podcast fa la differenza perché la riconoscibilità, e la fortuna, di un contenuto dipende anche dalla “voce” protagonista.”