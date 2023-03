Politica: addio al senatore del Pd Bruno Astorre

E' deceduto il senatore del Partito Democratico, Bruno Astorre. Il decesso è avvenuto stamani, mentre il senatore si trovava in un ufficio del Senato, a Palazzo Cenci.Attualmente, il portone dell'immobile è chiuso. Sul posto si sono recati il Segretario Generale di Palazzo Madama, insieme con il dirigente dell'Ispettorato della Polizia al Senato. Di fronte al Palazzo c'è un'autopompa dei Vigili del Fuoco.Nato nel 1963, sposato con la Sindaca di Frascati Francesca Sbardella (Pd), Astorre era stato eletto come senatore nel 2013, e dal 2018 era Segretario del Pd per il Lazio.