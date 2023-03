Ponte Stretto, Bonelli (Avs): "Il progetto è uno sperpero di soldi pubblici, Meloni fermi Salvini"

"A nome delle migliaia di passeggeri che frequentano le linee ferroviarie che portano in Calabria e Sicilia e che subiscono ritardi vergognosi, chiedo a Giorgia Meloni di fermare le manie di grandezza di Salvini che vuole portare domani in Consiglio dei ministri il decreto legge per il Ponte sullo Stretto”.Così il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.“Il progetto sarebbe un vero e proprio salasso dei conti pubblici ai danni degli italiani, mentre a sud abbiamo ancora vecchi treni e vecchie littorine a gasolio con un evidente stato di abbandono delle ferrovie, perdiamo oltre il 40 per cento di acqua potabile perché abbiamo acquedotti colabrodo”, continua.