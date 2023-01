Post Covid, Corbelli (Diritti Civili) “Ancora troppe morti improvvise e ingiustificate”

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, continua dalla pagina Fb e dalle colonne de La Verità, la sua “battaglia per fare verità e giustizia sulle morti improvvise, in particolare di giovani sani e vaccinati, e per prevenire altre tragedie”.

Corbelli ritiene che “la vera, drammatica emergenza nazionale e internazionale (da tutti ignorata!) continua oggi ad essere rappresentata dalle morti inspiegabili di persone in salute”. Per “fare luce e affrontare questa tragedia che non riguarda solo l’Italia, ma il mondo intero” il responsabile di Diritti Civili chiede al Governo Meloni di “rendere noti i dati dei decessi fulminei degli under 40, prima e dopo il 2021 , di confrontare questi numeri anno per anno, e di emanare un vademecum per affrontare e cercare di prevenire queste morti inspiegabili che continuano con numeri e casi sempre più impressionanti e che non risparmiano, di certo, nemmeno, purtroppo, la mia regione, la Calabria.

Tra le ultime vittime calabresi, altri due giovani di 37 anni, deceduti a Capodanno, uno all’ospedale civile di Cosenza, dov’era ricoverato dopo un malore, e l’altro a Roma, dove lavorava. “Marco Martino e Nico Varone -dice Corbelli- erano due giovani sani, sorridenti e gentili, stimati da tutti dentro e fuori le loro comunità. Marco faceva il barista a Torano Castello, in provincia di Cosenza, e Nico, nativo di Briatico, lavorava a Roma”.

Franco Corbelli ricorda ancora : “A maggio dello scorso anno eravamo riusciti, dopo l’ennesimo nostro appello-denuncia e le inchieste de La Verità, a far emanare dal ministero della Salute le nuove linee guida sui rischi cardiaci, dopo che un vademecum sulle miocarditi e pericardite, sui sintomi sospetti e gli interventi immediati da fare, che era stato varato dall’Aifa, un anno prima, era rimasto, per oltre dodici mesi, disatteso e non adeguatamente pubblicizzato dalla stessa Agenzia del farmaco. Oggi chiediamo questo nuovo doppio intervento: dati decessi fulminei degli under 40 e vademecum preventivo. Vediamo con i numeri ufficiali, prima e dopo il 2021, delle morti improvvise se quello che sta avvenendo, negli ultimi due anni in Italia, è normale o siamo di fronte a qualcosa di anomalo, per non dire di ancora più grave e inquietante! Il confronto dei dati dei decessi tra prima e dopo il 2021 sarà la prova inconfutabile per spiegare quello che sta succedendo da due anni in Italia(e nel mondo)! Chiediamo semplicemente di conoscere la verità e di fare opera di prevenzione per tentare di fermare questa strage”.(Pino Nano)