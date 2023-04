Putin: "Coloro che non seguono la multipolarità perderanno"

"La tendenza nel mondo verso la multipolarità è inevitabile, non farà che intensificarsi. E coloro che non lo capiscono e non seguono questa tendenza perderanno".Così il Presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione governativa."E' un fatto assolutamente ovvio", prosegue, "coloro che cercano di impedirlo dovranno solo affrontare ulteriori problemi, e ne hanno già abbastanza".