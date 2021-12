Rai: Fabrizo Zappi lascia Rai Fiction per la Direzione Documentari

Fabrizio Zappi, fino a ieri Vice Direttore di Rai Fiction, è il classico “Uomo-azienda”, dalla testa ai piedi, e soprattutto profondo conoscitore degli speciali televisivi e dei reportage più esclusivi della storia della televisione italiana.

Curriculum da primo della classe, costellato da una serie di successi e di riconoscimenti alcuni dei quali di altissimo prestigio aziendale.Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, Corso di Specializzazione in Produzione Audiovisiva, promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato dal Fondo Sociale Europeo; European Master in Audiovisual Management, promosso dalla Media Business School (Programma Media della Unione Europea, Madrid) e dall’ANICA, svolto presso diverse istituzioni formative europee e tenuto interamente in lingua inglese; Master in Comunicazione e Media dell’Università di Firenze e dalla Facoltà di Architettura (corso di Sociologia della Comunicazione) dell’Università La Sapienza di Roma. Infine, anche docente del Master dell’Alta Scuola in Media-Comunicazione-Spettacolo dell’Università Cattolica di Milano, nell’ anno accademico 2002/2003, esperienza proseguita poi negli anni seguenti sino al 2013.

A Viale Mazzini già da diverse settimane davano per scontato il suo nome ai vertici della Direzione dei Documentari, ma semplicemente per via della sua esperienza professionale di alto profilo e del suo essere “maestro artigiano” in tema di speciali e di approfondimenti filmati.

Nel giugno 2000 viene assunto in Rai a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario Superiore. Nel dicembre 2005 promosso Dirigente e fino ad oggi producer Rai su tutta una serie di progetti realizzati, e qui di seguito riportati in ordine cronologico di messa in onda, progetti gran parte dei quali hanno ricevuto riconoscimenti prestigiosi o che hanno avuto uno share superiore al 30%. Il che vuol dire la storia della Rai di questi ultimi anni: Sospetti, Provincia Segreta, Giochi Pericolosi, Qualcuno da Amare, Una Lunga Notte, Trillennium, Tormenta d’Amore, La Piovra10, Donne di Mafia, L’Attentatuni, L’Inganno, Il Terzo Segreto di Fatima, Senza Confini(il Commissario Palatucci), L’ultimo Rigore, L’Altra Donna, La Guerra è Finita, Cuore di Donna, Soldati di Pace, La Meglio Gioventù, Briciole, Salvo D’Acquisto, Vite a Perdere, Il Grande Torino, Il Cuore nel Pozzo, Ti piace Hitchcock?, L’ultimo Rigore 2, Alcide De Gasperi(l’uomo della speranza), Don Pappagallo (la buona battaglia), I Futuristi, Gino Bartali(l’intramontabile), Joe Petrosino, L’Ultima Frontiera, Giovanni Falcone, Crimini. Ma ci sono anche 8 gialli italiani, Marco Pantani(il Pirata), Rino Gaetano (il cielo è sempre più blu), L’Amore Proibito, Liberi di giocare, Sangue Pazzo, Era mio Fratello, Mal’Aria, Crimini Italiani 2,Le Cose che Restano, Sotto il Cielo di Roma, Enrico Caruso, La Figlia del Capitano, Anita Garibaldi, Un Pugno e un Bacio (Tiberio Mitri), Walter Chiari(l’ultima risata), Il Generale dei Briganti, Volare-la grande storia di Domenico Modugno, La Farfalla Granata, L’Oro di Scampia, Non avere Paura, A Testa Alta (I martiri di Fiesole), Un Mondo Nuovo, La Scelta di Catia, Coppie in Attesa.

Ma prima ancora, luglio 1997 -maggio 1998 è a RAI Cinemafiction-Produzione fiction europea, dove assume l’incarico di consulente alla produzione di progetti televisivi di fiction che coinvolgono la partecipazione di partner europei. Due anni prima era invece alla FANDANGO Produzioni Cinematografiche S.r.l. dove inizia come stagista, e in seguito come assistente del titolare della Società, il produttore Domenico Procacci, coadiuvandolo nell’individuazione e nello sviluppo dei progetti da realizzare.

“In qualità di programmista-regista interno alla struttura di produzione di fiction – ricorda lui stesso- mi sono occupato di analizzare e selezionare progetti con particolare riferimento alla loro rispondenza e compatibilità con le caratteristiche di fiction internazionale. Sulle proposte selezionate ho poi svolto il compito di story-editor, curando tutte le fasi del progetto, dallo sviluppo all’edizione”.

Con lui, nella seduta di ieri sera il CdA Rai, che si è riunito a Milano sotto la presidenza di Marinella Soldi, ha anche ratificato le altre nomine che vanno così a completare il grande mosaico organizzativo della Rai.

Stefano Coletta, attuale Direttore di Rai1 all Direzione Prime Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento serale; Alla Direzione Day Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento nell’arco della giornata, va dunque Antonio Di Bella, attualmente corrispondente Rai da New York; Per la Direzione Cultura ed Educational è stata scelta Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; La Direzione Fiction va alla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati; A prendere il ruolo di Direttore di Kids il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano; Responsabile della Direzione Contenuti Digitali è Elena Capparelli, direttrice di Raiplay; Alla Direzione Cinema e Serie Tv è stato nominato Francesco di Pace, capostruttura per cinema e fiction di Rai3.

Nel nuovo modello organizzativo – precisa una nota di Viale Mazzini- le Direzioni di genere prendono il posto delle Direzioni di Rete e di altre Direzioni aziendali, secondo una suddivisione di competenze per argomento. Le Direzioni di Genere sono tenute d’ora in avanti a elaborare e curare la programmazione che troverà realizzazione a partire dal palinsesto estivo.

Ricordiamo anche che il 18 novembre il Consiglio di Amministrazione, riunito a Napoli, aveva già nominato Alessandra De Stefano Direttrice per lo Sport e Mario Orfeo Direttore per l’Approfondimento. Nella seduta di ieri, infine, il Consiglio ha anche approvato il piano di trasmissione e produzione della Testata Giornalistica Regionale per l’anno 2022, alla cui guida era già stato riconfermato Alessandro Casarin.