Rai, Gian Marco Chiocci richiama Emma D’Aquino alla conduzione del Tg1 delle 20.00

Nuovi volti alla conduzione del TG1? Nel caso di Emma D’Aquino assolutamente no. E’ solo un felice ritorno e una riconferma, per altro del tutto scontata data la capacità professionale e la statura professionale del personaggio in questione.

A volerla in conduzione per la prima volta al TG1 delle 20, dieci anni fa, era stato l’allora direttore Mario Orfeo, e oggi, dieci anni dopo, la rivuole Gian Marco Chiocci, lui arrivato a Saxa Rubra solo da qualche mese ma con le idee assolutamente chiare.

Una scelta, o meglio una riconferma questa di Emma D’Aquino - osservano gli esperti di televisione più accreditati del momento- quasi scontata perché si tratta di una delle giornaliste RAI più “capaci” e più amate dagli italiani.

La storia personale di Emma D’Aquino è una storia di grande lavoro e di continue prove professionali, alla fine lei le ha stravinte tutte, frutto di un carattere determinato, e di una capacità di adattamento alle situazioni più complesse e più difficili davvero unica all’interno di una redazione come la sua.

Classe 1966, siciliana di Catania, laurea in scienze politiche, inizia la carriera giornalistica proprio a casa sua, a Catania, nelle televisioni e nelle radio locali. In Rai dal 1996, a lungo inviata speciale di Porta a Porta, si fa notare dal grande pubblico quando per la prima volta la mandano a New York, dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, ma immediatamente dopo segue i più importanti casi di cronaca italiana, dal delitto di Cogne al processo per il delitto di via Poma. Ma è suo anche il racconto che il TG1 fa dell’insediamento dei Presidenti USA Obama e Trump, o il racconto oggettivo e attento che il TG1 fa dei giorni più drammatici del Covid.

Autrice di un libro che è andato benissimo, Ancora un giro di chiave, edito da Baldini&Castoldi, dopo una breve esperienza al TG2 nel 2003, Emma D’Aquino passa alla redazione del TG1.Lavora nelle redazioni di TV7 e Speciale TG1, un breve periodo alla redazione Interni e poi in Cronaca, dove segue importanti casi di cronaca nazionale, dall'omicidio di Sarah Scazzi, al terremoto dell'Aquila, dal delitto di Meredith Kercher al crollo del Ponte Morandi, maper diversi anni conduce anche la telecronaca dell'Inaugurazione dell'Anno giudiziario e della parata militare del 2 giugno ai Fori Imperiali.

Brava, effervescente, misurata, moderna, aggiornatissima, Emma miete record di ascolti e di fans. Per 10 anni conduce su Rai Uno la trasmissione “Palermo chiama Italia”, in occasione delle commemorazioni del 23 maggio in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Dopo aver condotto l'edizione del TG1 delle 13.30, sbarca come era naturale che fosse all’edizione serale delle 20.00, riconfermandosi una delle anchorwoman più amate e più seguite dagli italiani.

Nell'estate 2022 lascia la conduzione del TG1 per Rai 3 dove conduce il programma Ribelli, e per la stessa rete Amore criminale. Di Amore Criminale sta già girando la seconda edizione, che andrà in onda da metà novembre in prima serata su Rai3, e ovviamente il suo programma Vittime Collaterali,ci è stato anticipato, ritornerà in primavera con altri temi sociali. La prima edizione in seconda serata su Rai1 aveva già avuto ottimi ascolti.

La storia di Emma D’Aquino, dunque, è la storia personale e pubblica di una donna giornalista che non ha mai perso la dimensione reale della vita di ogni giorno, e che al suo lavoro in RAI ha dedicato tutta la sua vita.

Indimenticabile la sua partecipazione,l’8 febbraio del 2018, al Festival di Sanremo, dove partecipa ad una gag durante l'esecuzione del brano Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Due anni dopo, febbraio del 2020,la giornalista torna sul palco dell'Ariston, ma stavolta nelle vesti di co-conduttrice insieme alla sua collega Laura Chimenti e alla cantante Sabrina Salerno, al fianco naturalmente di Amadeus e Fiorello. Per lei è la consacrazione ufficiale del suo lavoro e della sua storia professionale di giornalista.

Tra le tante partecipazioni e iniziative sociali a cui Emma D’Aquino in tutti questi anni ha aderito vale la pena di ricordare quando prestò la sua voce nel cartone animato La rosa blu sul valore della diversità, e questo la dice lunga sul suo modo di intendere la vita di ogni giorno, e nel rapporto con gli altri.

Nell'estate del 2015 prende parte a due programmi di intrattenimento in onda su Rai 1: il 3 luglio partecipa come concorrente in coppia con Alberto Matano al quiz Gli italiani hanno sempre ragione condotto da Fabrizio Frizzi, mentre il 12 luglio è la narratrice di una puntata di Techetechetè 2015 - Con tutti i sentimenti. Nel 2016 sempre in coppia con Alberto Matano partecipa al fortunato talent show di Rai 1 Ballando con le stelle nelle vesti di opinionista. Anche qui, per lei, ma è lo stesso per il grande Alberto Matano, un successo senza precedenti.

Il 23 maggio, vi dicevo, è una delle date che lei ama di più. Da dieci anni,infatti, per il 25º anniversario della Strage di Capaci conduce in diretta su Rai Uno lo speciale dedicato alla tragedia di quegli anni e di quei giorni in Sicilia. Ancora, il 17 agosto 2017 c’è sempre lei alla conduzione dell'Edizione Speciale del TG1 sull'attentato terroristico di Barcellona. Impeccabile e rigorosa come sempre. Così come nell'agosto 2018 troveremo sempre lei in conduzione per gli Speciali TG1 sul crollo del Ponte Morandi a Genova.

Insomma, una storia di tanto lavoro alle spalle, di mille sacrifici, ma nel suo caso, per fortuna, coronati dai giusti riconoscimenti e dai giusti successi.Gian Marco Chiocci non poteva fare di meglio.