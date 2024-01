Rai Isoradio: Alma Manera alla guida di "Crossover"

Dal 9 gennaio, dalle ore 13.00 alle ore 14.00 il martedì, mercoledì e giovedì arriva su Rai Isoradio il programma "Crossover! La musica a 360 Giri…" ideato e condotto da Alma Manera. Regia: Filomena Vitagliano.Un itinerario su e giù per la storia della musica: dalla classica al pop, dal musical al rap, canzoni e protagonisti oltre il maistream. Generi e generazioni che si incontrano. Con Crossover si viaggia nel tempo sulle frequenze di Rai Isoradio.Musica da ascoltare mentre si è in giro, in autostrada, sulle strade verso casa al giusto ritmo. Raccontare la musica con i suoi protagonisti a 360 gradi: dalla classica e di tradizione lirica al musical, dal pop al teatro, dalla musica sacra al cantautorato, è molto di più. Un viaggio crossover tra i molteplici generi musicali. Partendo dalla tradizione del bel canto e della melodia italiana, considerata modello di eccellenza nel mondo, si arriva al repertorio pop, rap di matrice italiana e internazionale.Celebrare tutti i talenti dal teatro musicale alle Hits di nuova generazione. Regalare l’ascolto della bella musica e valorizzare tutto il mondo artistico-musicale. Con un particolare riguardo ai giovani interpreti emergenti. Tutto questo è "Crossover".In ogni puntata interviste a cantanti affermati e a giovani emergenti per dare la possibilità anche alle nuove generazioni di farsi conoscere. Una vetrina privilegiata per tantissimi artisti che avranno l’opportunità di raccontarsi e raccontare la loro musica e la loro arte.Un confronto generazionale sui generi e anche tra grandi artisti affermati e nuovi talenti. Inoltre la trasmissione darà voce al mondo dell’Alta formazione, ai nostri Conservatori musicali, maestri e allievi, e ancora direttori d’orchestra, compositori… proprio perché si vuole promuovere e divulgare la musica a 360 gradi… ops, 360 Giri!Nelle prime puntate saranno ospiti: Gatto Panceri, Annalisa Minetti, il baritono Demetrio Colaci, maestro di cattedra di canto lirico del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, il soprano Paola Sanguinetti, il Maestro Vince Tempera, il maestro Antonio Maiello e Nadiè.