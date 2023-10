Rai: torna a Cosenza "Calabria Fest Tutta Italiana"

Torna a Cosenza il “Calabria Fest Tutta Italiana 2023”, dal 26 al 28 ottobre 2023 al Teatro Rendano , media partner ufficiale Rai Radio Tutta Italiana. La conduzione e consulenza musicale sono affidati a Gianmaurizio Foderaro di Rai Radio Tutta Italiana.Il Festival, divenuto negli anni una delle principali vetrine della nuova musica d’autore, è finanziato dalla Regione Calabria e per questa edizione ha il Patrocinio di Comune e Provincia di Cosenza. Sarà seguito con servizi e diretta streaming sulla pagina ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, verrà inoltre realizzato uno speciale per Rai Play e servizi in Casa Italia su Rai Italia con Maria Cristina Zoppa, trasmessi in tutto il mondo.Le tre serate inizieranno alle ore 21. L’ingresso è gratuito.Gli artisti più programmati in radio dell’anno del 2023, si esibiranno dal vivo nelle tre serate e riceveranno il Premio “Top of The Years”, di Rai Radio Tutta Italiana, oltre ai premi speciali.Nella prima serata, 26 ottobre, saliranno sul palcoscenico del Rendano: Maninni, Comete, Roberto Colella ( de La Maschera) e Djomi . Aiello sarà il 'super ospite' che riceverà un Premio Speciale per il successo dell’album “Romantico” e dell’intero tour.Il 27 ottobre sarà la volta di Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131, Karima sarà la 'Big' che riceverà il Premio Speciale del Festival e sarà accompagnata da Walter Ricci al pianoforte.Il 28 ottobre si esibiranno con i loro mini live : Merlot,Folcast con Laura di Lenola, Serena Brancale, che eseguirà anche un duetto con Fiat 131. L’ospite sarà Clara, la CrazyJ della serie tv Mare Fuori, ventiquattrenne attrice e cantante tra i fenomeni musicali dell’anno con la sua hit “Origami all’alba”.