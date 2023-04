Rapporti tra Giustizia Sportiva e Giustizia Statale: il caso Juventus 2023

1. Gli organi giudicanti in ogni Federazione sportiva sono il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva di Appello, il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello. Il Collegio di Garanzia dello Sport è l'organo giudicante di ultima istanza sulle controversie giuridiche e disciplinari tra i vari soggetti dell’ordinamento sportivo. Soggetti: atleti, i tecnici, gli arbitri, le federazioni, le associazioni sportive e le varie figure che lavorano al loro interno devono rispondere alla giustizia sportiva

La giustizia sportiva è un sistema costituito da un impianto normativo (statuti e regolamenti) e da organi interni ai soggetti organizzati dell'ordinamento sportivo funzionali all'esercizio dell'autodichia, sia per la risoluzione di controversie tra atleti, società sportive e Federazioni, sia per la disciplina dei comportamenti illeciti nel mondo dello sport

La giustizia statale, ordinaria e amministrativa, invece, si occupa di risolvere le eventuali controversie penali, civili e amministrative al di fuori del mondo dello sport.

Sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale valgono le chiare disposizioni del D.L. 220/2003 [1] che, nel prevedere la cd. pregiudiziale sportiva, superando la tesi “normativista” prima dominante (fondata sull’indifferenza, irrilevanza o autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale), accede definitivamente a quella “istituzionalistica” (pluralità di ordinamenti giuridici interdipendenti), sancendo però la prevalenza dell’ordinamento statale su quello sportivo.

2. Le controversie sportive possono essere tecniche, disciplinari, economiche ed amministrative.

Le sanzioni sportive, eventualmente conseguenti ai procedimenti disciplinari possono essere espulsive e non espulsive.

La giurisprudenza ha ritenuto sindacabili, dai giudici amministrativi, i provvedimenti di carattere espulsivo, in quanto provvedimenti amministrativi di carattere autoritativo, per essere stati emanati nell’esercizio dei poteri pubblicistici che le Federazioni esercitano su delega del C.O.N.I., e tali da incidere su posizioni giuridiche soggettive dei soggetti interessati, riconosciute come interessi legittimi.

Secondo i giudici amministrativi, i provvedimenti federali non espulsivi dall’ordinamento sportivo sono sindacabili dal giudice statale solo nel caso in cui essi siano “idonei ad incidere in misura sostanziale” sulla posizione giuridica del destinatario.

Per effetto della cd. “alternatività” tra arbitrati e giustizia statale, nelle controversie di natura economica che incidono sulla sfera patrimoniale dei soggetti, il giudice ordinario eventualmente adito, pur in presenza della clausola compromissoria, dovrà declinare la propria giurisdizione nelle questioni riservate alla competenza del giudice sportivo o deferite ad organi arbitrali, salvo il limite dei diritti indisponibili.

Spetta al giudice amministrativo conoscere degli atti lesivi di posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche nell’ordinamento statale.

3. Il D.L. 220/2003, all’art. 1, commi 1 e 2, fissa il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, e i relativi limiti, oltre i quali è prevista la possibile ingerenza dei giudici statali nei soli casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica. All’art. 3, comma 1, come modificato dalla legge di conversione n. 280/2003, si riconosce specificatamente “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (primo comma dell’art. 3 della legge n. 280/2003) prevede la devoluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive — ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali tra pariordinati —alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (giurisdizione recepita dall’art. 133, lett. z), del decreto legislativo n. 104/2010, codice del processo amministrativo: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di … z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

L’attività svolta dalle Istituzioni sportive è assoggettata all’applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 in materia di esercizio di attività amministrativa. In particolare, l’art. 1, comma 1 ter, della legge sopracitata stabilisce che “i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1”. Pertanto, anche soggetti privati (come le Federazioni sportive) possono svolgere funzioni di natura pubblicistica con esercizio di poteri autoritativi, dovendo operare secondo i normali principi che regolano lo svolgimento dell’attività amministrativa. La competenza del giudice sportivo sulle sanzioni disciplinari non esclude quella del giudice amministrativo, se queste incidano sulla personalità dell’incolpato nei rapporti sociali”.

4. Dai principi ricordati deriva il corollario secondo cui, in materia contrattuale sui rapporti di lavoro nell’ambito delle federazioni sportive, prevale l’autonomia privata, quale prevista nella normativa statale, prevalente su quella dell’ordinamento sportivo come confermato dal chiaro disposto dell’art. 3 primo comma del D.L. 220 del 2003, secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. Il che sta a significare che non solo vi è in materia una riserva di giurisdizione del Giudice ordinario, ma anche che sulla stessa materia prevale l’autonomia privata delle parti su ogni difforme previsione disposta nell’ambito dell’ordinamento sportivo dalle singole federazioni (cfr. le side letters negli accordi stipendiali).

Secondo la sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale, se la situazione lesa non ha la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve escludersi la giurisdizione statale (del Giudice ordinario o amministrativo) sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, ma non va esclusa la relativa tutela risarcitoria.

Nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la competenza, anche per le misure cautelari, spetta al T.A.R. Lazio, con abbreviazione dei termini e sentenza breve in forma semplificata.

5. La recente sentenza del TAR Lazio, Sez. I ter, del 6 marzo 2023, n. 3693, sull’ostensione dell’atto Co.Vi.So.C. (di probabile rilevanza sui tempi del deferimento della Juve operato dalla Procura FIGC), ha affermato il diritto di accesso al documento, sulla base del generale obbligo di trasparenza cui deve essere ispirata l’azione amministrativa, ricordando che l’art. 3 l. n. 280/2003 individua due condizioni ai fini del riconoscimento di una pregiudizialità sportiva, e cioè la residualità dell’azione esperita rispetto a quelle individuate dall’art. 2, e, in secondo luogo, il definitivo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva. Tali condizioni, a loro volta, presuppongono che l’azione che andrebbe esercitata davanti agli organi della Giustizia sportiva trovi una puntuale disciplina nell’ambito dell’ordinamento sportivo

La stessa Sez. I ter, del TAR Lazio, nel rilevare una mancata puntuale disciplina della tutela dell’accesso nell’ordinamento sportivo (sentenza n. 15820 del 25 novembre 2022), e ribadire il necessario rispetto della c.d. pregiudiziale sportiva, aveva affermato che ne è corollario il principio del vincolo dei motivi dei mezzi esperiti , secondo cui possono essere dedotti dinanzi al giudice amministrativo soltanto i motivi di censura già proposti dinanzi alla giustizia sportiva , ed è preclusa la proposizione di nuovi motivi.

6. Questa conclusione sulla necessaria corrispondenza dei motivi avanzati in sede di Giustizia sportiva e statale conferma che il Giudice amministrativo ha gli stessi poteri di cognizione e di annullamento del Collegio di garanzia del CONI.

Il ricorso straordinario ex art. 54 del Codice di giustizia sportiva del C.O.N.I. del 2014 stabilisce, nel primo comma, che il Collegio è competente a decidere su tutti i provvedimenti di giustizia sportiva “non altrimenti impugnabili”, legittimando, in tal modo, il giudizio interno alle federazioni o alle discipline associate (come nel caso Juventus 2023) in unico grado.

Quindi, nel sistema della Giustizia sportiva si realizza, per effetto del primo comma, dell’articolo 54 C.G.S. C.O.N.I., un sistema analogo a quello previsto dall’attuale settimo comma dell’art.111 della Costituzione (modificato dalla legge costituzionale n. 2/99), del ricorso straordinario in Cassazione ex settimo comma art. 111 cit.

In sede di ricorso straordinario, il Collegio di garanzia dello sport può dunque estendere il suo potere cognitivo, oltre alle ipotesi di “violazione di norme di diritto”, anche all’ “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

7. Con riferimento al caso Juventus del 2023 sono d’interesse le seguenti disposizioni del codice di giustizia sportiva FIGC, dalle quali possono trarsi utili considerazioni a favore dell’infondatezza delle accuse mosse dalla Procura federale e accolte dalla Corte federale FIGC nella condanna a -15 punti.

Art. 44 Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo

6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori .

Art. 59 Consulenza tecnica

1. L'organo giudicante, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio .

Art. 63 Revocazione e revisione

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti :

a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, DOPO LA DECISIONE DI CONDANNA, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:

a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;

b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;

c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.

Dalle norme richiamate si ricava che il rimedio processuale della revocazione è unicamente ammesso a garanzia dell’incolpato , mentre non può utilizzarsi per esperire un nuovo deferimento e tantomeno disporre una condanna, dopo avere pronunciato un’assoluzione nel giudizio di merito.

I fatti decisivi che possono dare ingresso alla revocazione, inoltre, possono solo essere quelli che non si potevano conoscere o che sono sopravvenuti, alla data del precedente giudizio, e che scagionano l’incolpato, mentre nella specie invece i fatti erano ampiamente conosciuti dalla Giustizia federale sin dall’inizio, e certamente non possono considerarsi sopravvenuti.

Se negli ulteriori tabulati trasmessi dalla Procura di Torino vi fossero nuovi elementi per fondare un’accusa, questi potrebbero giustificare solo un nuovo deferimento in I° grado al Tribunale federale, dato che solo in quella sede potrebbero garantirsi il contraddittorio (su fatti in ipotesi ritenuti nuovi e/o non conosciuti) e l’eventualità di un’ulteriore istruttoria.