Redditi, Osnato (FdI): per le famiglie crescita record, merito del governo Meloni

"L'Italia non solo è il Paese del G7 con la più elevata crescita dei redditi reali pro capite delle famiglie nel primo trimestre 2023 (+3,3%), ma la performance supera la media Ocse (+0,9%) di più di tre volte. E di chi sarebbe il merito, se non del governo Meloni?".Così Marco Osnato (FdI), presidente della commissione Finanze della Camera, commentando i dati appena diffusi dall'organizzazione che ha sede a Parigi."L'Ocse sottolinea che i progressi sono da attribuire innanzitutto al calo della spesa energetica. Ma i prezzi delle commodity sono diminuiti in tutto il mondo; in Italia l'effetto è stato più forte, però, grazie alla terapia d'urto della legge di bilancio 2023 e a tante altre misure anti-carovita che il Governo ha assunto fin dal suo insediamento", sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia."Faccio notare che questo dato è migliore anche del 'record' del 2021, generato però dagli aiuti a pioggia contro la recessione pandemica: non è durato a lungo. Il centrodestra ha invece un approccio strutturale e le buone notizie continueranno ad arrivare. Le cassandre non ci spaventano", prosegue il presidente della Commissione Finanze.E aggiunge: "Questi numeri sono l'ennesima dimostrazione, tangibile, di quanto siamo impegnati nel contrastare l'inflazione e altri fattori di instabilità. L'esecutivo e la maggioranza parlamentare", conclude Osnato, "sono vicini alle famiglie con provvedimenti concreti, grazie ai quali gli italiani percepiscono lo Stato come amico e hanno più soldi nelle loro tasche. Oggi l'Italia è un esempio di come si può uscire dalle difficoltà con un'economia dinamica e in perfetta salute, ottenuta senza sacrificare le condizioni di vita dei cittadini ma anzi migliorandone il benessere".