Regionali, Mattia, lista Pd competitiva, un onore candidatura al fianco di D'Amato

“Oggi abbiamo presentato la lista del Partito Democratico per le elezioni regionali del Lazio al fianco di Alessio D’Amato. Una squadra forte e competitiva che vanta alle sue spalle 10 anni di buon governo, fatti concreti, leggi avanguardia sul piano nazionale, risposte fattive ai bisogni dei cittadini e delle cittadine. Vogliamo continuare a portare avanti questo modello, mettendo al centro i valori fondanti della nostra azione politica come il contrasto alle disuguaglianze, una sanità di prossimità e strumenti per costruire comunità inclusive dove nessuno viene lasciato indietro.Proprio questa mattina l’ultima morte sul lavoro in provincia di Roma, a Fonte Nuova, che ci ha lasciato attoniti. Di fronte a questa tragedia la nostra priorità sarà continuare a investire nel lavoro di qualità, regole condivise su salute e sicurezza e politiche attive per creare nuova e buona occupazione con maggiori diritti e tutele.Dopo le battaglie su parità salariale, servizi educativi ed equo compenso, molto c’è ancora da fare: reddito di formazione, educazione alla legalità, patti educativi di comunità e una proposta quadro sulle politiche giovanili".E' quanto dichiara Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione del Consiglio regionale uscente e candidata PD alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023."La cronaca continua a mostrare tutte le ombre del centro-destra mentre, a testa alta e piedi ben saldi a terra, la coalizione guidata da D’Amato ha iniziato la rimonta.Abbiamo dalla nostra parte esperienza, credibilità, fatti e in queste settimane che ci separano dal voto continueremo a raccontare, strada per strada, il nostro modello di Regione inclusiva, accessibile, di diritti, lavoro, libertà.Un onore - conclude Mattia - essere parte di questo progetto e di questo cammino al fianco di un uomo serio, affidabile e che ha ampiamente dimostrato di essere in grado di gestire anche le più difficili circostanze, facendo del Lazio un laboratorio modello per tutto il Paese".