Regione Lazio, Marco Bertucci nelle commissioni “Expo 2030 e grandi eventi” e “Semplificazione amministrativa”

Sono stati nominati con decreto del presidente del Consiglio Regionale del Lazio i componenti delle nuove commissioni speciali, la cui istituzione è stata oggetto della proposta di legge approvata dal Consiglio all’inizio del mese di giugno.Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio, farà parte della commissione speciale “Expo 2030 e grandi eventi” e di quella che andrà ad occuparsi della “Semplificazione amministrativa” (le altre due commissioni istituite hanno come oggetto il Giubileo 2025 e i Piani di zona per l’edilizia economica e popolare.“Commissioni importanti, di cui sono onorato di far parte, e per le quali avremo molto lavoro da fare. Sarà importante l’impegno per l’Expo 2030 e gli altri grandi eventi, faremo di tutto per far tornare di nuovo Roma, la nostra Regione e l’Italia al centro degli avvenimenti internazionali.Rispetto a quella sulla semplificazione, invece, mi venga concesso il gioco di parole, da professionista trovo assolutamente indispensabile trovare la strada giusta per semplificare la vita di imprese e cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione.E ritengo che aver istituito questa commissione confermi lo sguardo proiettato verso il futuro dell’amministrazione regionale del presidente Francesco Rocca”, chiude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.