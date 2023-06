Regione Lazio, Paterna (Fdi): “Aggiudicazione Trasversale è un bene per la provincia di Viterbo”

Il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio Valentina Paterna commenta positivamente il passo avanti relativo alla realizzazione della Trasversale, il nuovo tratto di strada che collegherà Tarquinia a Monte Romano."Dopo troppi anni di dibattito e di attesa - dichiara la Paterna - sono stati finalmente aggiudicati in maniera definitiva i lavori per la Trasversale Orte-Civitavecchia. Questa è un’ottima notizia per il trasporto e la viabilità della Tuscia. Il nuovo tratto stradale - interamente a due corsie per senso di marcia - sarà fondamentale per smaltire il traffico, rendere migliore e più rapida la mobilità e assicurare una maggiore sicurezza stradale, un tema quest’ultimo di drammatica e urgente attualità".La Paterna rivolge un ringraziamento particolare a Mauro Rotelli - presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera - per “l’importante lavoro dedicato alla realizzazione di quest’opera che attendiamo da molto tempo è che porterà benefici per tutti”.