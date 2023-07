Regione Lazio: prima audizione dei sindacati di settore nella IX Commissione su proposta di legge Its di Bertucci (FdI)

Dopo il sì ottenuto dai membri della IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio, prosegue senza sosta l’iter della proposta di legge sugli ITS Academy e il loro rafforzamento, che vede Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, primo firmatario.Nella odierna seduta di commissione si è svolta la prevista audizione dei sindacati di settore, prima di una serie di quattro che andranno a proseguire il processo di incardinamento della proposta di legge e che andranno a coinvolgere anche le fondazioni ITS Academy.“Dopo il sostegno ricevuto dai colleghi che hanno firmato la mia proposta di legge, e dopo il sì della IX Commissione nelle scorse settimane, oggi è arrivato un altro importante passo sulla via della definitiva approvazione.Gli incontri andranno a migliorare la proposta di legge affinchè sia il più possibile precisa ed approfondita in merito all’intero universo degli ITS: tutte le osservazioni presentate al tavolo della commissione saranno prese in considerazione.Il sostegno via via ricevuto rappresenta una conferma ulteriore che la strada è giusta e che le tematiche della formazione, del lavoro, dell’istruzione e del diritto allo studio sono tornate ad essere al centro delle politiche regionali”, chiude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia.