Renzi: "Meloni? Consiglio di siglare subito una tregua con Macron, la guerra non serve"

"La Presidente Meloni non ha bisogno di suggerimenti. Ma alla vigilia del G7 un consiglio non richiesto mi sento di darglielo: sigli una tregua con Macron, subito. Perché la guerra con la Francia non serve a nessuno. Soprattutto: non serve all'Italia".Così, in un editoriale comparso sul quotidiano "Il Riformista", il capo politico di Italia Viva, Matteo Renzi."Nel merito, Francia e Italia non hanno questioni insormontabili. Ci sono stati e ci saranno sempre dossier su cui ci scontreremo con Parigi. È fisiologico. E non c'è dubbio che i cugini d'Oltralpe su tante partite faticano a dissimulare la loro mai sopita ansia di grandeur. Dunque, se c'è da discutere si discuta, se c'è da competere si competa", fa notare Renzi."La Presidente ha stretto un buon rapporto con molti leader. Ha fatto una impressione positiva quasi ovunque", evidenzia, per poi invitare la premier "mettere da parte la sua antipatia epidermica" per Macron."Basta con gli slogan, basta con la narrazione superficiale di un conflitto che spazia dalla Gioconda alla testata di Zidane a Materazzi. Facciamo un salto di qualità e facciamo un accordo serio. Abbassiamo i toni delle ripicche e alziamo il livello della politica. Solo così si difende davvero l'interesse nazionale", conclude Renzi.