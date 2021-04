Rifiuti Roma, Lega: la Raggi umilia ancora la Provincia, giù le mani da Guidonia

"Ancora una volta la Raggi prova a risolvere il problema rifiuti che attanaglia la Capitale scaricandolo sulla Provincia di Roma. In questo modo, i Cittadini che vivono fuori il raccordo anulare, rischiano nuovamente di pagare caro l’incapacità delle sinistre di governare il territorio. Da una parte infatti c’è il Pd, con il Presidente Zingaretti e il suo piano rifiuti privo di prospettiva. Dall’altra il M5S, che per risolvere l’emergenza romana, decide di trasformare Guidonia in una pattumiera, umiliando di fatto, anche il sindaco grillino, che guida, speriamo ancora per poco, il terzo comune più popoloso del Lazio".Così in una nota, Antonio Proietti, coordinatore politico Lega Provincia area Est e Alessandro Messa, coordinatore Lega a Guidonia.