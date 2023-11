Rocca (Lazio): "Esprimo cordoglio per vittime maltempo in Toscana, Protezione civile regionale pronta a intervenire"

"Voglio esprimere il cordoglio, a nome della Regione Lazio, per le vittime del maltempo in Toscana, e estendere la solidarietà alle istituzioni e ai soccorritori impegnati in queste difficili ore.La Protezione civile del Lazio è pronta a intervenire e fare la sua parte".Così, in un messaggio su X, il Governatore del Lazio, Francesco Rocca.