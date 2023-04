Roma: al via la terza edizione del Premio Eccellenze Art D’Or

Spazio Art d'Or, Galleria multimediale del Made in Italy, presieduta dalla Jewel Designer Marina Corazziari, propone per venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 16:00 alle ore 19:30 la III Edizione del “Premio Eccellenze Art d' Or”, intitolata “Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l'Internazionalizzazione del Made in Italy”, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.Saranno premiati illustri esponenti che provengono dal mondo dell’arte, dell’architettura, dell’associazionismo, del sociale, dell’imprenditoria, della moda e design, della musica, della cultura, del giornalismo, della televisione, del cinema e professioni moda, per l'internazionalizzazione del Made in Italy.L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dall'Anas (Associazione Nazionale Azione Sociale), da Assocastelli, dall'Itwin (Associazione Donne Scienziate ed Inventrici), dalla Cna Confartigianato e da Federmoda.Dopo i saluti Istituzionali affidati alle Autorità politiche, ecclesiastiche ed accademiche presenti, tra cui l'Onorevole Fabrizio Santori, inizierà la cerimonia di premiazione che sarà presentata dalla dott.ssa Gabriela Angelica Rostani, esperta di cerimoniale e galateo del gioiello.Ospiti d'Onore la famosa Fashion Designer Regina Schrecker, icona di bellezza, musa del genio della Pop Art Andy Wharol e l'attrice Ottavia Fusco, moglie del celebre regista Pasquale Squitieri, che reciterà un brano sulla bellezza, entrambe premiate e madrine delle scorse edizioni del Premio.Tra i numerosi ospiti interverranno la Presidente Nazionale dell’Itwin, la Prof.ssa Francesca Romana Grippaudo, il Presidente dell’Anas, Dott. Luigi Favia, il Presidente del Cna, Dott. Francesco Sgherza, la Principessa Fabrizia Dentice Di Frasso, il Dott. Carlo Saponaro, Referente Federmoda, insieme a nomi illustri nel campo del cinema e dello spettacolo. Madrina dell’evento l’attrice Antonella Salvucci.Le Eccellenze premiate per questa III edizione sono: per la categoria Arte, l’Architetto Isabella Altamura; Sociale, Sua Altezza Reale la Principessa Soraya Malek d'Afghanistan; Imprenditoria, Benedetta Paravia, per l'internazionalizzazione con gli Emirati Arabi; Moda e Design, Vincenzo Merli, Brand Manager della Maison Egon von Fürstenberg; Giornalismo, Amedeo Goria; Promozione della Moda all'Estero, Ewa Bardadin, responsabile scambi Istituto della Cultura di Varsavia; Turismo, Mariangela De Biase, imprenditrice turistica; Danza, Elisa Barucchieri, coreografa, danzatrice e attrice; Musica, Cinzia Tedesco, cantante e compositrice jazz; Professioni Moda, Agenzia Internazionale “Background Model Management” di Antonella Polini, Raffaele Squillace e Gianpaolo Piccini; Cinema, “Starlight International Cinema Award” ai fondatori Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria.Un Premio speciale sarà consegnato a S.E. Otabek Akbarov, Ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, per il suo impegno profuso per lo sviluppo culturale ed economico del suo Paese che prevede molteplici progetti di scambi bilaterali con l’Italia.Ai premiati verrà consegnata una preziosa scultura realizzata dalla creatrice di gioielli Marina Corazziari, Presidente di Spazio Art d' Or ed ideatrice del Premio.Durante l’evento ci saranno momenti fashion con i Tableau vivant dedicati agli abiti iconici di Egon von Fürstenberg, Regina Schreker, e ai gioielli di Marina Corazziari. Ospiti illustri del mondo del cinema e dello spettacolo consegneranno i premi.L’evento è organizzato dallo Spazio Art D’Or e da Gisella Peana che cura anche l’ufficio stampa. Il coordinamento è di Gian Piero Cozza e la grafica dell’architetto Guido Corazziari. Fotografo ufficiale della manifestazione è Mario Giannini.