Roma: cantieri giubilari, mappe della nuova viabilità distribuite nelle scuole

In vista della riapertura delle scuole si stanno inviando agli istituti scolastici situati nelle zone di Piazza Pia e Ponte dell'Industria (interessati dai lavori per le opere dell'anno giubilare) le mappe con la nuova circolazione in quelle aree.L'obiettivo è quello di ridurre al massimo i disagi segnalando nel modo più capillare possibile la percorrenza di strade alternative, soprattutto in vista dei giorni del ritorno degli alunni sui banchi scolastici.E' quanto fa sapere Roma Capitale.