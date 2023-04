Roma Capitale: primo seminario per dirigenti sulla responsabilità amministrativa

Si è svolto oggi nella sede della Scuola di Formazione Capitolina di Largo Ascianghi il seminario dal titolo “Responsabilità civile, amministrativa e contabile dei dirigenti. Paura della firma e gestione dei profili di rischio”. Primo di una serie di appuntamenti dedicati ai dirigenti di Roma Capitale.I lavori sono stati introdotti del Capo di Gabinetto Alberto Stancanelli il cui intervento ha seguito i saluti portati ai partecipanti dell’assessore alle Politiche del personale, decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci e del Direttore Generale di Roma Capitale Paolo Aielli.I relatori - Vito Tenore Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Lombardia e docente SNA, Aristide Police Professore Ordinario LUISS ed avvocato esperto di contenzioso contabile, Maria Cristina Chiesa e Riccardo Cornaghi, broker professionisti - hanno affrontato il tema della responsabilità dal punto di vista del magistrato contabile, da quello della difesa e dal punto di vista assicurativo.Gli interventi hanno offerto ai dirigenti partecipanti una panoramica a 360 gradi sul tema fornendo, inoltre, consigli pratici sulla gestione dei procedimenti che, usando le parole del Presidente Tenore, possono essere sintetizzati efficacemente con lo slogan “la motivazione è la prima assicurazione”.Quello di oggi è stato un primo momento di approfondimento e di confronto che ha visto una numerosa partecipazione dei dirigenti capitolini e che conferma il ruolo centrale della formazione per la qualità dell’azione amministrativa e per il miglioramento della performance dei singoli e dell’amministrazione.