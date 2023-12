Roma: Capodanno al Carníca, il perfetto connubio di gusto e stile

Il Capodanno è un momento speciale che merita di essere celebrato in modo straordinario e indimenticabile. Se si cerca il luogo perfetto per dare il benvenuto al 2024 con stile e gusto, non c'è posto migliore di Carníca, un locale esclusivo situato in via Veneto a Roma.Il Carnica è più di un semplice ristorante; è un rifugio elegante e trendy, perfetto per chi desidera vivere le serate romane con un tocco di glamour. L'atmosfera è avvolta in un'eleganza senza tempo, creando il contesto ideale per una cena-evento indimenticabile.Il Capodanno al Carníca è un'esperienza culinaria straordinaria che delizierà il palato e lascerà a bocca aperta. Il menu è una sinfonia di sapori sofisticati e raffinati:Sashimi Misto di Mare: Un tripudio di freschezza e delicatezza proveniente dal mare.Carpaccio di Filetto di Frisona con Burratina e Tartufo Nero: Un connubio di sapori intensi e armoniosi.Risotto ai Crostacei (Astice, Mazzancolle, Gambero Rosso): Una festa di mare in ogni boccone.Tortellini di Ricotta con Erbe di Campo e Lime: Un connubio di tradizione e innovazione.Tonno Pinna Gialla Scottato sui Carboni con Erbette e Songino: Un piatto che cattura l'essenza del mare e la grinta del fuoco.Brownies al Cioccolato con Gelato alla Vaniglia: Un finale dolce e avvolgente, perfetto per chiudere la cena con una nota di dolcezza.A mezzanotte, mentre il cielo si illumina di fuochi d'artificio, al Carníca il momento sarà reso ancora più speciale con lo spettacolo culinario del Zampone e Lenticchie, una tradizione italiana che porta con sé auspici di fortuna e prosperità per il nuovo anno. Celebrazione Senza Paragoni Il Carníca offre un'esperienza completa di divertimento e raffinatezza.La musica avvolgente, il servizio impeccabile e l'atmosfera vibrante rendono questo locale il luogo perfetto per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo in modo indimenticabile.I clienti possono intraprendere il loro viaggio culinario al Carníca e concedersi un finale d’anno che rimarrà impresso nei ricordi per sempre: una serata unica che celebra il gusto, lo stile e il divertimento.