Roma, Corsa dei Santi: attesi 2.400 runners da tutto il mondo, Marcell Jacobs testimonial

Domani, martedì 1 novembre, torna sulle strade di Roma la “Corsa dei Santi - sponsored by Melinda”, la corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco, con il programma Mediaset “Mattino 5” che farà dei collegamenti in diretta con la gara a partire dalle ore 8.43.Con partenza e arrivo come di consueto nei pressi di Piazza San Pietro, la quattordicesima edizione si preannuncia una festa della corsa per i 2.400 runners che arriveranno da tutto il mondo per partecipare a questo evento unico nel panorama delle corse su strada.La gara di 10 chilometri si svolgerà sullo stesso tracciato ma in due modalità, una agonistica e una amatoriale non competitiva aperta a tutti. Il percorso di gara è quanto di più affascinante per ogni appassionato della corsa, in quanto dopo la partenza, fissata alle 9.15 in Piazza Pio XII, si snoda all’interno nel centro storico di Roma attraversando piazze e vie tra le più celebri della Città Eterna.In questa quattordincesima edizione della Corsa dei Santi saranno presenti runners di tutti e cinque i continenti, nel dettaglio provenienti da 36 nazioni, mentre dall'Italia arriveranno podisti di 19 regioni e 83 province. Come nelle edizioni precedenti, la Corsa dei Santi dà grande visibilità agli interventi a favore dei minori incoraggiati nei diversi continenti da Missioni Don Bosco con il sostegno di migliaia di benefattori.L’appuntamento del 1° novembre “farà correre” anche l’invito a contribuire - attraverso il numero solidale 45594 - all’intervento “Il Diamante più Prezioso è l'Istruzione” che i salesiani della Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) stanno realizzando. È stato costruito in tempi rapidi un edificio nella periferia della città mineraria di Tshikapa per dare la possibilità della frequenza scolastica a migliaia di ragazze e ragazzi estromessi di fatto dal sistema formativo nazionale. La frequenza degli allievi è infatti scoraggiata dalla lontananza dei centri formativi, mentre i genitori preferiscono impegnarli nelle miniere inseguendo la chimera di un ritrovamento del diamante che potrà cambiare la sorte economica della famiglia.A sostenere l’iniziativa, sulla linea di partenza, ci saranno due importanti testimonial: il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs e la campionessa mondiale con la Nazionale italiana di pallacanestro Fisdir Chiara Vingione - la 27enne cestista con sindrome di Down divenuta la prima atleta della storia ad aver giocato con la Nazionale maschile. Entrambi i campioni parteciperanno alla trasmissione di Mediaset “Mattino Cinque” nel corso della quale verranno seguite in diretta alcune fasi della corsa e verranno illustrati i suoi contenuti umanitari.La manifestazione è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, ed è organizzata da Acsi Italia Atletica - in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Roma - su licenza della Prime Time Promotions.