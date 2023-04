Roma cura Roma: ultimo giorno per proporre eventi sul sito dedicato

Si avvicina il 15 aprile e continuano i preparativi per la seconda edizione di “Roma Cura Roma”, l'evento di cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutti i municipi della città. Oggi, martedì 11 aprile, è l'ultimo giorno per proporre le proprie iniziative sul sito dedicato . Promossa e organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, la manifestazione è stata possibile grazie alle otto Associazioni co-promotrici Retake, WWF, Plastic Free, FAI, ACLI, CSV Lazio, AGESCI e MASCI che hanno annunciato le iniziative ad oggi programmate.Retakee prevede la mobilitazione di oltre 200 volontari per circa 20 eventi, tra i quali la bonifica di micro discariche su strade da strade bianche a Ostia antica, un intervento di plogging a Piazza Vittorio, la pulizia e manutenzione del Parco Lenzini a Val Cannuta, la riqualificazione dell’area e degli arredi urbani tra Largo Gonzaga e Via dei Torriani, la cura delle aiuole in Piazza San Felice da Cantalice, la cura di strade e marciapiedi adiacenti al Ponte Ilaria Alpi in Viale Giorgio De Chirico, la riqualificazione, insieme agli studenti, del cortile e del giardino e la pittura cancello della Scuola Rosetta Rosi in Via Federico Borromeo, la riqualificazione delle aree esterne alla Scuola dell’Infanzia Angelo Mauri in Via Piero Foscari e la cura della pista ciclabile di via Lemonia e dell’area dal campo sportivo San Policardo presso il Parco degli Acquedotti con le Associazioni Roma Cammina, Settimo Biciclettari e l’Associazione Tor Fiscale.Il WWF Roma interverrà con circa 20 volontari per un’azione di cleaning nell’Oasi urbana del Tevere che si trova sotto al Lungotevere delle Navi all’altezza del Ministero della Marina.Plastic Free ha programmato un intervento di pulizia della spiaggia di Ostia presso il Lungomare Duca degli Abruzzi e un’analoga azione di cleaning del piazzale della stazione di Prima Porta che vedranno la partecipazione di circa 100 volontari.Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – MASCI, come nella scorsa edizione, si prenderà cura del Parco della Resistenza, un luogo particolarmente caro all’associazione che interverrà con oltre 60 volontari.L’AGESCI, tra gli altri interventi in corso di definizione, curerà le aiuole e la pulizia di Largo Pannonia. Il FAI, in un’azione congiunta con Retake in Piazza Vittorio, organizzerà delle visite guidate gratuite dell’Area archeologica nei Giardini Calipari. Le ACLI hanno programmato un intervento che vedrà impegnati circa 50 volontari in Via Lussimpiccolo, tra i quartieri Prenestino e Collatino, in particolare nel ripristino del decoro dei portici, utilizzando anche delle idropulitrici. Al termine della mattinata verrà organizzata una merenda solidale utilizzando cibo recuperato dalle eccedenze alimentari.“Sono già 200 le adesioni da parte di associazioni e singoli cittadini a ‘Roma Cura Roma’, un numero che lascia immaginare una partecipazione straordinaria a quello che, come Amministrazione, vogliamo rendere un autentico evento di città con l’obiettivo di promuovere e sostenere azioni dal basso mirate alla cura collettiva dei luoghi della città come beni comuni", ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.La campagna di quest'anno prevede la possibilità di interventi, oltre che di pulizia di strade e parchi, anche di ripristino del decoro come la rimozione di adesivi dalla segnaletica stradale, l'abbellimento delle fioriere, la pulizia di aiuole e la cancellazione di scritte da muri e arredi.Gruppi o singoli cittadini che vorranno aderire ad eventi programmati potranno farlo fino al 14 aprile sul sito www.romacura.roma.it.