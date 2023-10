Roma: ecco le Risonanze della Festa del Cinema

Non solo film: la Festa del Cinema di Roma è fatta anche di sogni, mostre, sport e cortometraggi. Sono le "Risonanze", in programma dal 21 al 31 ottobre. Il programma è il seguente:

Cinema e sogni

Il workshop Cinema e Sogni del 2023 si svolgerà online in collaborazione con Dreams onlus, Sipsi e Liquidplan su: www.FormazioneContinuaInPsicologia.it Il 21/10 dalle ore 21:00 alle ore 22:00 sono previsti gli interventi dei Professore Alberto Angelini, Domenico Arturo Nesci e Paolo Vinci. Subito dopo i partecipanti saranno invitati a vedere autonomamente il film di Mike Nichols La forza della mente. La mattina seguente, il 22/10, dalle 9:30 alle 13:30, si svolgerà il Guided social dreaming, sui sogni stimolati dal film.





Acquario romano e Casa dell’architettura alla Festa del Cinema

Nel cuore dell’Esquilino, a pochi passi dalla Stazione Termini, Casa dell’Architettura, presso il complesso dell’Acquario Romano, partecipa alla Festa del Cinema. Tre le mostre, tra cui gli scatti d’autore di Sergio Strizzi. A corredo, incontri dedicati al mondo del cinema in dialogo con quello dell’architettura, proiezioni di corti d’architettura, presentazioni di libri, performance artistiche dal vivo e concerti. Mostre a ingresso libero. Concerti a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti.



21-29/10 Acquario romano 10.00-19.00 nel weekend 10:00 – 22:30

Piazza Manfredo Fanti, 47

Info e prenotazioni: www.eventbrite.it comunicazione@acquarioromano.it



L’Attore e la Spada Un giorno da duellante

Il maestro Renzo Musumeci Greco apre la sua storica Accademia per una giornata di Scherma scenica dedicata a giovani diplomati o aspiranti attori e attrici. Imparerete i fondamentali del duello teatrale in una delle Sale d’armi più suggestive del mondo. Prove aperte al pubblico.



21/10 10:00-13:00 / 15:00-18:00 Accademia Musumeci Greco via del Seminario, 87

Ingresso gratuito

Info: accademiagreco@gmail.com



Sorriso diverso Roma Award

Il Sorriso Diverso Roma Award è un’iniziativa prodotta da Dream on s.r.ls. e nata nel 2010 su idea dell’Associazione L’Università Cerca Lavoro. Da tredici edizioni premia le opere, italiane e straniere in concorso durante la Festa del Cinema di Roma, che meglio raccontano storie sociali: dall’integrazione e inclusione delle persone emarginate alla valorizzazione di argomenti di interesse comune, come tutela dell’ambiente e sostenibilità.



27/10 Spazio Lazio Terra di Cinema 17:30

Ingresso gratuito





El Juicio, un film di Ulises De La Orden

Il 30 ottobre l’Argentina festeggia l’anniversario delle prime elezioni politiche democratiche dopo la fine della dittatura. El Juicio di Ulises De La Orden racconta proprio del processo del 1985 tenutosi contro le giunte militari, accusate di crimini contro l’umanità. Per l’occasione, il 31 ottobre il film sarà proiettato presso Casa Argentina, polo culturale dell’ambasciata argentina, alla presenza dell’ambasciatore.



31/10 Casa Argentina, via Veneto, 7

Ingresso gratuito





XV Premio Roberto Rossellini

Per la XV edizione del Premio Roberto Rossellini la giuria presieduta da Renzo Rossellini ha selezionato tre sceneggiature, tra le oltre 60 arrivate, diventate poi cortometraggi. Si tratta di Dita a colori, diretto e sceneggiato da Kevin Vescera, Coming Back di Nicolò Enrietti, regia Noemi D’Ambrosi e La bella Otero, scritto e diretto da Alberto Bassetti. Alla premiazione, insieme a Renzo Rossellini e ai giurati, saranno presenti interpreti, autori e registi dei cortometraggi.



Auditorium Parco della Musica 24/10 Spazio Lazio Terra di Cinema 15:00

Ingresso gratuito





Interiors

Artista dal percorso multiforme – attrice, regista e fotografa – Chiara Caselli presenta l’anteprima romana del suo ultimo lavoro come fotografa, un racconto che si snoda in tre capitoli, tre stanze. Da qui, ma non solo, il titolo Interiors. Dal testo critico di Vittorio Sgarbi: “Ha fotografato l’infinito nel cielo e nel mare, parlando di sé con purezza, con ostinazione. Ritorna ora con immagini sofisticate e di formidabile fascinazione in un racconto fatto di assenza… Quando un artista interpreta il pensiero di tutti, vuol dire che è un artista. Quando leggi Leopardi, leggi di lui, ma riguarda anche te. L’infinito suo è l’infinito anche nostro. E allora, in queste stanze di Chiara, vedrete voi stessi, troverete una parte della vostra anima”.



17-24/10 Von Buren Contemporary Via Giulia 13



Ingresso gratuito Info: www.vonburencontemporary.com.