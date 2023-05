Roma, formazione: Cus Tor Vergata svela i segreti dei bandi e come compilare il curriculum perfetto

Capire quale sia il proprio talento. È questa una delle mission alla base del progetto Sport, sostenibilità, cultura e innovazione. Un passo verso il futuro promosso dal Cus Tor Vergata e destinato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Roma.L’istituto sta ospitando con grande disponibilità i lavori del progetto, giunto alla seconda settimana, in corso nei plessi della scuola divenuta partner attiva dell’iniziativa mirata ad agevolare e supportare l’orientamento scolastico, universitario e lavorativo anche attraverso l’installazione di stand tematici su “bandi ed avvisi pubblici”, “no profit”, PMI e SpA”, e “università”.I numerosi giovani coinvolti hanno potuto toccare con mano l’innovativa modalità di affrontare il futuro, proposta dal CUS Tor Vergata, attraverso lo svolgimento di seminari didattici con l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti adatti per crescere a livello sociale.Le “pillole formative” sono state un momento di proficuo confronto con i ragazzi su temi di stretta attualità quali l’università, la ricerca del lavoro ma soprattutto l’importanza di valorizzare le proprie competenze mediante innanzitutto la capacità di elaborare in modo adeguato il proprio curriculum vitae.Il ciclo di seminari ha rappresentato un passaggio di grande valore e crescita formativa, in seguito ai quali gli studenti hanno compilato i questionari di approfondimento. Questi ultimi consentono agli studenti di prendere consapevolezza sulle proprie capacità personali. Il risultato dei test, somministrati a centinaia di ragazzi, è un importante punto di partenza per riconoscere i propri interessi e le proprie attitudini per comprendere meglio quali possano essere i propri percorsi futuri.Il progetto “Sport, sostenibilità, cultura e innovazione. Un passo verso il futuro”, a cura del Centro Universitario Sportivo di Tor Vergata e selezionato dalla Regione Lazio all’interno dell’avviso pubblico “Orientare”, si concluderà nella settimana dal 22 al 26 maggio presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” in via di Santa Maria alle Fornaci, 1.