Roma, Liceo Montale, una madre: "Una dirigente deve mantenere il suo ruolo ma io solidarizzo con le donne"

"Non trovo corrette le scritte. Questa è una chiacchiera non si fanno scritte sui muri". A dirlo è una madre che aspetta il figlio all'uscita del Liceo Montale di Roma, finito sugli altari della cronaca per la presunta relazione tra la preside e uno studente 19enne.La donna scende dall'auto e si esprime sulla scritta 'Chiudendoti in classe non sopprimi le voci', posta sopra l'ingresso dell'Istituto: "Mi sembra un po' moralista e bigotta. Lui è maggiorenne, non mi interessa che sia successo veramente o meno. Non mi piace tutto questo. Sono cose private, doveva essere risolto all'interno dell'ambito scolastico, tra le quattro mura. Una dirigente deve mantenere il suo ruolo ma io solidarizzo con le donne. Inoltre, le chiacchiere ci metti poco a farle girare".Per la donna, il 19enne "potrebbe anche aver esagerato qualcosa", ma oltre alla necessità di accertare cosa sia davvero accaduto, la preside non deve essere licenziata: "Assolutamente non sarei d'accordo su un eventuale licenziamento, si considerino, in caso, delle sanzioni. Qui ci sono questioni anche più serie"."Macron a 15 non si è messo con l'insegnante più grande di lui e poi si è sposato? Ora guarda dove stanno".