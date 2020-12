Roma, “Premio al merito artistico 2021”. Testimonial Bonito Oliva, Francesco Gallo Mazzeo, e Carlo Capria

Il Premio al Merito Artistico è un progetto nato nel 2016 per iniziativa del prof. Vincenzo Varone -titolare delle cattedre di Tecnica della scultura e Tecnologie dei nuovi materiali dell’Accademia di Belle Arti di Roma- “con l’intento di creare sensibilità verso le vere competenze artistiche ed estetiche.Il Premio è dedicato alle arti visive, teatrali, musicali e cinematografiche. Obbiettivo fondamentale di questo Premio è “di non dimenticare – sottolinea lo studioso prof Vincenzo Varone- gli artisti e tutto il mondo che ruota intorno all’arte perché l’Arte, in quanto specchio della nostra società, è sempre un insegnamento contemporaneo”.Un altro importante obiettivo del premio è quello di avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte: “Proprio per questo, ad inizio del nuovo anno, partirà l’esperienza della scuola itinerante “Meritocrazia”, un laboratorio di scultura che coinvolgerà i ragazzi delle scuole superiori, delle Accademie e degli Istituti d’arte. Saranno inoltre previsti incontri e seminari con importanti figure del panorama artistico”.Da domani, “evento nell’evento -dice Guglielmo Zamparelli dell'Accademia delle Belle Arti di via Ripetta a Roma- per tutta la settimana, inoltre, sarà possibile ammirare presso la galleria Ulisse un bassorilievo realizzato dai ragazzi del laboratorio di scultura, come omaggio ad Albino Lorenzo, il grande artista calabrese, originario di Tropea, a cui è stato assegnato il Premio al Merito Artistico della scorsa edizione.